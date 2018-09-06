挾高人氣 直播網紅選議員

陳揚（後排左二）關注幼兒照顧與青年就業問題，期許屏東成為幸福城市。（林和生翻攝）

友善列印
中國時報
／屏東報導

屏東知名臉書社團直播主持人陳揚挾著高人氣轉戰政壇，初試啼聲便瞄準第一選區縣議員，針對減緩人口外流提出他主要政見，期許屏東成為一個可以作夢、就業、戀愛及生活的幸福城市。

談到為何參選？陳揚表示，3年前發現屏東沒有屬於自己的新聞平台，本地人常常看著外地消息，無法同步感受地方脈動，於是與一群志同道合朋友合作打造臉書專頁，把每一天在屏東發生的事放在平台上，也積極挖掘有趣的店家與人物，現已累積14萬粉絲加入按讚。

穩健台風加上流利口條，讓陳揚迅速累積高人氣，在路上常有民眾要求合照，但在接觸人群卻同時發現城市角落的問題，比如說，1年內介紹10處店家，隔年平均會有5間因各種原因結束營業，他歸因於這環境對於年輕世代並不友善。

陳揚說，就業環境不佳、工作機會少，年輕人等不到未來，是屏東市人口快速流失的關鍵，曾遇過1位工作10年的工廠作業員，不加班薪水僅有25Ｋ，試問這該如何養家餬口；因此他提出，成立青年事務處，專責處理青年就業、創業、居住等各項事務，且完整規畫生育補助、幼兒津貼與公托政策。

網路聲量是否能換成實質選票？或許要等到投票那天才能驗證，但陳揚表示，必須走到體制內才能改善問題，不去做永遠不知道結果會如何。

(中國時報)

823嘉縣水患慰問金 有淹就發3000… 染寄生蟲 上千尾鱸魚暴斃

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。