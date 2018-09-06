挾高人氣 直播網紅選議員

2018年09月06日 01:28 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

屏東知名臉書社團直播主持人陳揚挾著高人氣轉戰政壇，初試啼聲便瞄準第一選區縣議員，針對減緩人口外流提出他主要政見，期許屏東成為一個可以作夢、就業、戀愛及生活的幸福城市。

談到為何參選？陳揚表示，3年前發現屏東沒有屬於自己的新聞平台，本地人常常看著外地消息，無法同步感受地方脈動，於是與一群志同道合朋友合作打造臉書專頁，把每一天在屏東發生的事放在平台上，也積極挖掘有趣的店家與人物，現已累積14萬粉絲加入按讚。

穩健台風加上流利口條，讓陳揚迅速累積高人氣，在路上常有民眾要求合照，但在接觸人群卻同時發現城市角落的問題，比如說，1年內介紹10處店家，隔年平均會有5間因各種原因結束營業，他歸因於這環境對於年輕世代並不友善。

陳揚說，就業環境不佳、工作機會少，年輕人等不到未來，是屏東市人口快速流失的關鍵，曾遇過1位工作10年的工廠作業員，不加班薪水僅有25Ｋ，試問這該如何養家餬口；因此他提出，成立青年事務處，專責處理青年就業、創業、居住等各項事務，且完整規畫生育補助、幼兒津貼與公托政策。

網路聲量是否能換成實質選票？或許要等到投票那天才能驗證，但陳揚表示，必須走到體制內才能改善問題，不去做永遠不知道結果會如何。

(中國時報)