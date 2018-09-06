布袋鎮岑海里水患 居民圍港求償

2018年09月06日 04:10 中國時報 張伊珊 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉縣布袋鎮岑海里因823水災成水鄉澤國，上百位里民組成自救會，5日上午集結布袋商港港區前，再度要求台灣港務公司拿出誠意解決水患，此議題引發地方政治人物重視，尋求連任的布袋鎮長陳鳳梅、國民黨籍議員蔡信典及民進黨籍議員蔡瑋傑等人均到場聲援。

岑海里823自救會會長翁億穎指出，上月29日已向港務公司進行首次協調，至今未獲得善意回應，多年來布袋商港因地勢較高，每逢大雨必上演海水倒灌入民宅的慘劇，既造成民眾財產損失，又危害里民生命安全，居民忍無可忍再次集結抗議，要求優先建設港區前的擋水牆和截流溝、受災戶賠償金，並提供「敦親睦鄰」地方回饋金等3大訴求。

台灣港務公司高雄港務分公司布袋管理處處長王貞雄回應，港務公司已於3日緊急採購93萬元港區沙包堆置工程，在港區前與岑海里交界處，由南堤至北堤增加沙包堆置高度1.5公尺，防堵雨水溢流到岑海里，預定2周完工，並承諾半年內優先設置港區前臨時截流溝；有鑑於颱風季已屆，日後港務公司也將加強與鎮公所橫向聯繫，依據中央氣象局預報，隨時派員進行預防性淹水處理，王貞雄隨後並針對結論內容，與自救會協議簽字，強調「該負責會負責」。

立委蔡易餘認為，這次823水災淹岑海里並非全然天災，港務公司也未善盡周邊排水之責，建議可比照嘉義市公道一住戶淹水求償，交由第3方鑑定單位釐清賠償責任，並要求港務公司支付相關鑑定費用，限期一周內提出回應；敦親睦鄰回饋金則於一個月內研議可行方向，否則不排除在立法院針對交通部提出質詢。

上百位里民為爭取自身居住權益，自發性組成自救會，藍綠陣營第5選區（布袋鎮和義竹鄉）縣議員蔡信典及蔡瑋傑皆出身布袋鎮，且分別獲國民黨及民進黨提名尋求連任，昨2人親自參與抗爭行動，與民眾同拉白布條、高喊抗議口號，並扛起沙包封堵商港前方出入口，以示與選民同進退。

(中國時報)