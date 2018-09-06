陳淑華籲政府 拿出住宅政策

台中市議員陳淑華努力推動符合世代正義、居住正義、土地正義、環境正義、就業正義的樂活台中城。（盧金足攝）

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中國時報
／台中報導

台中市議員陳淑華擔任議員以來，盯緊市府對0至6歲孩子的照顧，推動政府0至6歲的生育及育兒政策；修正12年國教制度上的不合理；感受房價飆漲破壞居住正義，年輕人買不起房，建議政府應有住宅政策；關心青年薪資太低，力促政府發展策略性產業，以高附加價值產業，拉抬薪資水平。

陳淑華說，她是個媽媽，跟所有媽媽一樣，愛孩子，希望看到孩子平安，希望看到孩子順利長大、讀書、成家立業。

全台加強檢測量空氣中粒徑在10微米以下粒狀汙染物（PM10）、細懸浮微粒（PM2.5），台中市空氣品質問題浮現，陳淑華在議會關注推動各項空氣防治政策，市府也因應成立空汙對策小組、訂定空汙SOP、《管制生煤自治條例》、推動台中市發展綠色能源、研議對排放大戶課徵碳稅、中火應繳稅台中市、減碳生活，盡全力改善。

陳淑華表示，針對中科路跨越環中路陸橋、拓寬福林路、西安街打通銜接逢甲商圈及水湳經貿園區、高速公路兩側便道開闢、中平路拓寬等改善交通，要求市府落實建置完整公共運輸網絡、捷運藍線地下化，提供最佳服務。

對台中市未來願景，陳淑華強調，要努力建構台中市完善的生育、養育、托育、教育的環境，讓孩子健康成長，快樂學習；廣設長照中心，健全社會安全網。

(中國時報)

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