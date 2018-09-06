東奧公投成或敗 台灣都輸

2018年09月06日 04:10 中國時報 張亞中

兩岸分治從1949年迄今已經近70年了。透過兩岸良性互動，逐步協商，以兩岸人民共同福祉為目的的解決方案原本早就應該攤在桌面上了，但是如今看來，統一與台獨的較量反而走上檯面，攤牌的時間愈來愈近。

先從美國來說，川普要與中國打一場美國的霸權保衛戰，在這場全面性的戰役中，美國絕對不會漏掉台灣這張牌。美國需要台灣死心塌地、別無選擇地靠攏美國，必要時可以作為美國的戰術前鋒，只要能夠遏制大陸、從中獲利，美國不會排除兩岸軍事衝突的可能。

在做法上，川普在今年3月簽署了《台灣旅行法》，依這個法律，美國已把台灣當成是「95%的類國家」來對待，蔡英文可以訪問美國，川普也可以訪問台灣。川普8月簽署的《2019會計年度國防授權法案》更強化台美的軍事交流，並支持派遣美國海軍醫療船前往台灣訪問，作為「太平洋夥伴」任務的一部分。

美國的做法，北京會認為這是在「掏空一中」；在民進黨認知裡，這是支持「獨台」；但對深綠的基本教義派來說，這是追求台獨千載難逢的機會。

蔡英文上台以後，採行「柔性台獨」策略，即政治上以「維持現狀」為名，不挑釁北京，但堅定且快速地走「文化台獨」，以期掏空一中的政治、歷史、文化內涵。蔡英文認為，一步到位的「台獨」不容易，最好的路徑是先接受「中華民國就是台灣」的「獨台」，累積量變，最後再質變為「法理台獨」。但是深綠的激進台獨基本教義派可不這樣想，他們希望能夠用公投正名的方式，推動政治意涵上的台獨。他們對「掏空一中」已經沒有耐性，而是要直接「否定一中」，「東奧正名公投案」就是他們的策略目標。

「東奧正名公投」由於與選舉綁在一起，民進黨中央必然不敢公開反對，地方則會積極配合，這就發生了「尾巴搖狗」的現象，民進黨的「文化台獨」路線會被迫快速轉向「政治台獨」。喜樂島等基本教義派認為，再給民進黨多點壓力，如果通過《公投法》修正，讓「台灣正名公投」能夠實現，就是「法理台獨」的勝利。這群人根本不擔心兩岸是否會有軍事衝突，因為他們認為美國會協防台灣，川普的美國更會如此；他們更認為，兩岸衝突是台獨需要冒的險、必要過的關卡。

對於大陸而言，2016年以後已經放棄對國、民兩大黨的期望，除了在軍事外交上給民進黨政府壓制，以彰顯「一個中國」外，就是用實際做法來「做實一中」。今年初通過31項惠台措施，提供台商、台生類同於國民的待遇；9月1日起施行「港澳台居民居住證」，同時採用與大陸身分證一樣的「18位數字號碼」，證件的式樣也幾無差別，即是「做實一中」的做法。

原本北京是希望用「做實一中」來壓制民進黨與美國的「掏空一中」，但是由於深綠基本教義派用「正名公投」插入這場較量，使得情勢變得複雜。北京陷入思考，是否要用更激烈的手段來回擊？美國沒有理由叫台灣停止公投，因而也會在想，如何藉此讓美國獲利？是否要利用這個情勢迫使北京出手？

「東奧正名公投」絕非只是一個尋常的公投案，它所牽動的是美中台三方的可能變局。不論結果如何，都應算是深綠意識形態的勝利，但絕對會是台灣整體的敗局。

（作者為國立台灣大學政治學系教授、孫文學校總校長）

(中國時報)