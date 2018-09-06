公投綁大選 民粹綁理性

2018年09月06日 04:10 中國時報 柳金財

公投綁大選，透過選舉動員強化公投案的投票動機，然議題紛雜性充斥在公共論壇中，反而喪失理性辯論機會。中選會共受理37項全國性公投議案，其中18項議案進入第二階段連署。國民黨提出反空汙、反核食、反深澳電廠3案；下一代幸福聯盟提愛家公投3案；紀政提出「東奧正名公投」；挺同方提出「平權公投」2案，計9個公投案要投票。這當中反同3案、挺同2案，由於分案投票，若兩造皆獲同意通過門檻，恐造成施政治絲益棼困境。

眾多公投案與九合一大選合併舉行，原本應可節省行政事務成本，且在選舉之中透過公共論壇及輿論市場展開政策理性辯論。這個看似言之成理的立論，援引適用在不具成熟政治文化、認同分歧及統獨爭論的台灣社會，由於連署及通過門檻皆非常低，導致各種紛雜及對立議題同時出現。在民粹主義操作下，恐怕難以展開理性辯論，更將使公共政策陷入不可治理陷阱。

選舉是檢驗政黨或候選人政見的最佳機制，這中間有個非常重要的環節即是公共政策辯論，然在地方大選中本應討論的是地方治理議題，例如公共基礎設施、城市文化、觀光休閒、文創產業、地方經濟、交通設施等民生課題，可是公投卻捲入與地方治理毫不相干的課題，包括反核食、同性戀、奧運正名等，與地方治理脫節，而這些議題對立性太高，地方民眾也無法精準判斷。

原《公投法》設計通過門檻需全國半數投票權人同意，現在下修門檻只要1/4，公投議案綁地方選舉，依新規定投票年齡門檻下降為18歲，預估約1979萬1208人可行使公民投票權，實際過關門檻約為494萬7802人。

然問題是，相關公投議題並無合併處理，而是分案公投，若皆通過，因現行《公投法》規定公投結果將對政府施政產生規範性作用。關於婚姻平權兩項公投遞交合計近百萬份的連署書，兩階段連署門檻皆達標，對該修《民法》或者是制定專法，挺同及反同兩派意見分歧。

回顧2003年《公投法》制訂，國親兩黨以席次優勢，通過門檻較高的「雙二一」條款，歷年來6次全國性公投均未通過。過去因未達投票權人數1/2而未通過的4個提案，若以新《公投法》通過門檻來看，就會通過，包括2004年「強化國防公投」、「對等談判公投」，及2008年民進黨的「入聯公投」與國民黨發起「返聯公投」。

這樣的經驗本應可以預見，然在民粹主義及政黨惡鬥下，形成一種立法怠惰與卸責。

（作者為佛光大學公共事務學系助理教授）

(中國時報)