新興市場貨幣陰霾難除

2018年09月06日 04:10 中國時報 李沃牆

近期，新興市場貨幣連環爆，首先是土耳其貨幣里拉在8月10日出現崩盤式重貶；影響所及，新興市場股匯市接連重挫。土耳其政府強力救援，盼能止血；無奈，「阿根廷披索也哭泣」劇碼接續上演，披索在8月29日一天內崩跌近8%，拖累其他亞洲新興市場貨幣向下沉淪。包括俄羅斯盧布、印度盧比、印尼盾、巴西雷亞爾及南非幣等均遭池魚之殃。新興市場貨幣重貶成因為何？是否演變成新一輪貨幣危機？台幣能夠置身事外？

總計，今年以來，新興市場貨幣指數已貶值5.5%；而新興市場國家中的阿根廷披索跌幅超過1倍、土耳其里拉跌幅近76%、巴西里爾貶值25.54%、南非幣貶值23.65%、俄羅斯盧布貶值17.5%、印度盧比貶值12.22%、印尼盾貶值10.07%；雖各國貨幣貶值輕重程度不一，但均屬重災區。

新興市場貨幣危機成因其來有自，內在因素如政府財政赤字大、外債高築，進而拉低了國內儲蓄；儲蓄嚴重不足難以支撐國內經濟增長；再者，外匯儲備不足，又過度依賴外源融資，抗外部衝擊風險能力減弱。外在因素則是美元走強、聯準備升息、吸引海外資金回流美國，嚴重影響流動性。

截至去年底統計，阿根廷政府債務占GDP比率高達54.1%、外債占GDP比率更高達40%、經常帳餘額占GDP為4.5%，雖無赤字，但物價上漲率高至22%；尤有進者，其外匯存底僅621.24億美元，一旦發生危機，難以由外匯來止血，也可能撐不到一年。而土耳其政府債務占GDP比率達27.8%、外債占GDP比率為53%，可謂債台高築、經常帳餘額占GDP為-5.4%，顯示赤字不輕；外匯存底僅983.85億美元，難以支撐。在先天不良、後天失調下；兩國政府雖採貨幣及財政雙管其下政策，努力救市；甚至向國際貨幣基金會（IMF）求援，但能否於危急存亡之秋成為定海神針，尚屬未定之天。

人民幣自今年以來貶值了4.98%，主要是人行強力干預阻貶，不讓人民幣「破7」；但大陸的企業負債率高達275%，家庭負債亦不斷上升；地方債務仍居高不下，近期P2P爆雷，也引發新一波影子銀行危機，是否釀成更大風險，端視後續的監管是否奏效。

台幣9月5日早盤以30.785元兌1美元，貶值1.9分開出，但隨後走升；今年以來，新台幣已貶值3.08%，相較上述的新興市場，並不嚴重。但宜注意的是，人民幣相較台幣走貶後，企業將人民幣換算成台幣，獲利數字將減少、人民幣存款也會造成匯損。

此外，國銀「大陸地區分行」7月虧損4.2億人民幣，為自去年1月以來首度出現虧損，值得留意。

新興市場因本身總體經濟條件不佳、美中貿易戰讓出口型的新興市場經濟成長受阻，避險需求推升美元強勢升值，一有風吹草動即風聲鶴唳，股匯俱崩，準此以觀，未來有可能發生貨幣金融危機。建議應持續觀察新興市場是否出現多國股匯市骨牌重貶、美元會不會再次強升，以及資金是否由新興市場撤走。更重要的是，做好避險策略刻不容緩。

（作者為淡江大學財金系教授）

(中國時報)