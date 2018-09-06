天災難免 人禍可避

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中國時報
李華球

一場痛徹人心與爭議未停的823水災，迄今仍餘波盪漾；近日強襲日本的燕子颱風，造成關西國際機場25年來最大重創。這兩起天災都造成大面積、廣幅度的嚴重災情，其危險情勢已達影響國安程度，但從台日政府面對重大災害的態度與處理能力，我政府確須檢討精進，以安民心。僅就823水患提出幾項建議。

一、災情預警功能不彰：823水患之前，中央氣象局與媒體所報導的資訊，以及各級政府的通報機制，確實不夠明確嚴謹，導致放假風波不斷，官民都未能即時防備與因應，這是反應過晚所造成災情加劇的原因。由此可見，災情預警的前中後優先順序是何等地重要。

二、災情通報聯繫不全：此次災情遍及中南部，尤以南部地區為重。從期間的匆忙、錯亂、失序等情狀來看，顯然是各級政府、各種管道的通報系統失靈，導致災情連繫不周，錯失搶救先機與管控機能，致使災情無法有效掌握與即時應處。政府必須痛定思痛，避免再犯。

三、災情救濟效果不即：823水患是立即而明顯的重大災難，瞬間與突發的狀況多重複雜，的確不易及時搶救。但此次災害迄今的搶救與濟助，幾乎大部分仰賴國軍的救難以及部分警消、義警消的投入。但因大面積、廣幅度的災害區域，遠非上述人力可以即時有效控制。

面臨天然災害，國軍幾乎都必須出勤救援，各部隊或應將災害搶救納為訓練的常訓課程，以應不時之需；警消人力及搶救訓練亦應通盤檢討，增加人力、精實強訓，方能有備無患。

四、災情整建復原為要：水患迄今已超過兩周，災民苦難連天，此時，各界都應苦民所苦，感同身受，有錢出錢、有力出力，摒棄口水攻訐，放下宿怨敵對，合衷共濟救難。但是這次水災，整個社會卻異於往常的冷漠，這其間的因素多重，政府更應思考何以社會變成這樣？

此外，政府必須為災民重建復原提出具體、務實的濟助之道，過去多有災補，這次卻沒聽說。再者，政府應研修短中長期的「基礎設施安全防護」措施，以解民患。

天災難免，防之在人，人能不能勝天，不重要，但人不能逆天而為。愛護天地給我們的一席之域，正視極端氣候與人為因素造成天災人禍的病因，務須有效以對。隔鄰日本遭到25年來最強颱風燕子的侵襲，日本政府對百萬民眾發出避難示警，安倍首相取消訪視行程，坐鎮官邸指揮召開對策會議，這樣的應變和蔡政府官員的相繼出訪形成強烈對比。

823水患已告訴我們大自然的反撲何其可怕，全民都必須針對此次水患疏失，務實有效地檢討，將抗災與救災提升至國安層次來應對，似已刻不容緩。

（作者為國家政策研究基金會外交及國防組特約研究員）

(中國時報)

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