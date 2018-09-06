居住證的陽謀與蔡政府的陰謀論

2018年09月06日 04:10 中國時報 主筆室

大陸新推出的港澳台居民居住證已於9月1日正式開放申領，在大陸長期居住的台灣民眾開始領用。儘管陸委會多次發出警示，提醒民眾申領前要停、看、聽，卻無法阻擋民眾的申領熱情。

原因很簡單，大陸近年來不斷加強惠台政策力度，居住證正是其中重要一環，而且是在多次徵詢台灣民眾意見之後，基於照顧港澳台民眾日常生活實際需要的一項便利措施。換句話說，台灣民眾申領居住證後，可以大大便利其在大陸的生活和工作，在交通出行、申辦各類戶頭和證照等領域都將和大陸民眾一樣獲得便捷服務，且能享受不少大陸民眾享有的社會福利，何樂不為？

陸委會的反應卻令人失望，其發布的「說明」充斥敵對思維，將大陸的一些程序性、技術性做法都做了最負面的解讀，彷彿回到了過去「戒急用忍」的年代。

陸委會指責居住證「名為惠台、實則利中」，只是為了加強對台統戰，是想將台灣內國化的政治圖謀。問題在於台灣民眾在大陸持標示「中華人民共和國」的居住證，本身就合乎情理，大陸發給外國人居留證上同樣標示國名，就正如同大陸民眾來台也要持標示「中華民國」的通行證一樣，陸委會只是在混淆視聽。

陸委會還指責陸方「推進兩岸經濟社會與政治融合發展的單方作為」，然而，這本就是大陸方面的陽謀，大陸就是要通過不斷釋出惠台政策，讓台灣民眾感受到大陸的善意，體認到兩岸融合的好處，鼓勵台灣民眾「用腳投票」，最終建立兩岸的命運共同體，讓兩岸民眾心靈契合。陸委會的指責正是大陸的戰略選擇，蔡政府若想反制，唯一的辦法就是為台灣民眾提供更好的生活環境和發展前景，在兩岸的競爭中證明自己才能真正給台灣民眾帶來美好生活，除此之外，任何說詞都是徒勞。

或許是感受到這類說詞不足以說服人，陸委會在「說明」中進一步恐嚇台灣民眾，一旦申領居住證，將會置身大陸無所不在的監控中。這其實也是一個假議題，試想即便台灣民眾不申領居住證，持有台胞證難道不受監控？台灣民眾進入大陸就要遵守大陸制度與規範，如同大陸民眾進入台灣要接受我們的法治規範一樣，這是常識。

陸委會發出的最大威脅莫過於徵稅議題，引用大陸新修訂的《個人所得稅法》，指稱在大陸居住183天以上的境內外人士，都會被視為稅務居民，然而這又是一個與居住證混為一談的假議題。因為在大陸居住的台灣民眾，即便不申請居住證，按照大陸稅法的定義，也同樣屬於稅務居民，這也是為何國台辦發言人會說，二者並無對應關係。

除此之外，陸委會還準備研議居住證申領登記制度，甚至針對申領者出任公職和參政權益採取管制措施，這將會戕害民眾的基本人權和公民權。事實上，台灣民眾在世界各地長期居留，並領用當地國居留證乃至永久居留證者所在多有，如果這些人取得諸如美國綠卡之類的居留證件都無須登記的話，那麼申領大陸居住證者又有何理由要他們登記？至於相應的參政權，相關選舉法規已經做出明確規定，陸委會無須多此一舉。

在此必須提醒蔡政府，台灣民眾西進的浪潮不是任何政府或政黨所能人為管控的，大陸廣闊的發展機遇，沒有人有理由畫地自限，陸委會的這些說詞只會凸顯自己面對兩岸僵局的無能為力。要知道，鼓勵台灣民眾「用腳投票」、創造「量變引起質變」，顛覆兩岸關係既有結構，創造有利和平統一大局，已是大陸對台政策核心的「陽謀」。

陸委會與其拿著放大鏡檢視大陸的政策，提些雞腸鳥肚的反制，不如多反省自己的政策，想想如何說服台灣民眾相信政府真的在為人民著想，真的值得信賴。

針對居住證議題，蔡政府需要做的只有三點：首先，不能影響申領者的台灣戶籍；其次，不威脅、不歧視取得大陸居住證的國民；再者，兩岸租稅協議已簽署，但2年來蔡政府未推動立法完成三讀，應督促行政、立法兩院完成立法程序，避免台商雙重課稅。

我們也建議大陸政府應回應台灣民眾有關稅務問題的關切，採取措施讓台灣民眾獲得一定程度的豁免，或者對具體徵稅項目做更為合情合理的安排，才不至於抵銷大陸惠台政策對台灣民眾的吸引力。

(中國時報)