2018年09月06日 04:10 中國時報 主筆室

民進黨重返執政以後，不僅在政治、文化與教育上要「去中國化」，還要盡可能地「去中華民國」。但如果一些重要場合或講話時很難避開提到國家名號，於是像「這個國家」、「我國」這樣莫名其妙、荒謬閃躲的替代性稱呼，便從慶典的現場布置，乃至中華民國總統的口中詭異地冒出來。

今年國慶大典正在籌備中，蔡政府剛釋出慶典LOGO的主視覺後，特殊又奇怪的設計感不僅惹來負評，中華民國國號與國旗「果然」又消失不見。老實說，每次到了國家重要慶典唱國歌時，媒體鏡頭總要鎖定放大民進黨政府總統、副總統、閣揆等領導人的嘴巴，檢查他們到底有沒有唱國歌？雖然民眾早就看厭了這老戲碼，但國慶日的LOGO沒有國號、國旗的色調或意象，還真是看不下去！

這次國慶LOGO的設計，除了從美學專業來看被罵成宛如檢驗色盲、醜斃了，更絕的是設計者擺明著說是向IBM致敬。國慶大典不向國家莊嚴地致敬祝福，卻搞成有如企業產品發表會，這又是什麼惡搞的邏輯與心態？

即使退一步來說，新時代的國慶風格當然可以有新設計、新變化，但民進黨自己黨慶時會不會在現場布置與LOGO設計上，也全面讓黨名、黨旗都不見了呢？如果答案必然是否定的，那規格更高、堂堂正正的中華民國國慶，為什麼要被這樣顛覆呢？

蔡英文總統在忠烈祠秋祭時一段撇嘴的畫面，這兩天在網路上瘋傳，被指為是「吐口水」，總統府則斥為惡毒的中傷。蔡總統也許覺得外界對她有許多過度的汙衊，但凡事其來有自，如果總統自己都不能真正認同中華民國的國號與國旗，人民又會怎麼想呢？

(中國時報)