這個總統的國慶

友善列印
中國時報
主筆室

民進黨重返執政以後，不僅在政治、文化與教育上要「去中國化」，還要盡可能地「去中華民國」。但如果一些重要場合或講話時很難避開提到國家名號，於是像「這個國家」、「我國」這樣莫名其妙、荒謬閃躲的替代性稱呼，便從慶典的現場布置，乃至中華民國總統的口中詭異地冒出來。

今年國慶大典正在籌備中，蔡政府剛釋出慶典LOGO的主視覺後，特殊又奇怪的設計感不僅惹來負評，中華民國國號與國旗「果然」又消失不見。老實說，每次到了國家重要慶典唱國歌時，媒體鏡頭總要鎖定放大民進黨政府總統、副總統、閣揆等領導人的嘴巴，檢查他們到底有沒有唱國歌？雖然民眾早就看厭了這老戲碼，但國慶日的LOGO沒有國號、國旗的色調或意象，還真是看不下去！

這次國慶LOGO的設計，除了從美學專業來看被罵成宛如檢驗色盲、醜斃了，更絕的是設計者擺明著說是向IBM致敬。國慶大典不向國家莊嚴地致敬祝福，卻搞成有如企業產品發表會，這又是什麼惡搞的邏輯與心態？

即使退一步來說，新時代的國慶風格當然可以有新設計、新變化，但民進黨自己黨慶時會不會在現場布置與LOGO設計上，也全面讓黨名、黨旗都不見了呢？如果答案必然是否定的，那規格更高、堂堂正正的中華民國國慶，為什麼要被這樣顛覆呢？

蔡英文總統在忠烈祠秋祭時一段撇嘴的畫面，這兩天在網路上瘋傳，被指為是「吐口水」，總統府則斥為惡毒的中傷。蔡總統也許覺得外界對她有許多過度的汙衊，但凡事其來有自，如果總統自己都不能真正認同中華民國的國號與國旗，人民又會怎麼想呢？

(中國時報)

居住證的陽謀與蔡政府的陰謀論 當非洲精英轉向中國

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。