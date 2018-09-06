2018年09月06日 04:10 中國時報 江靜玲

中非合作論壇本周在北京舉行峰會，此次峰會廣受西方國家關切，尤其是曾殖民非洲大陸的歐洲國家，以及把中國視為競爭對手的美國。中國過去20年來在非洲有計畫、具策略的深耕，從此次中非北京峰會非洲國家元首幾全出席的盛況可見一斑。

對於台灣，台灣在非洲唯一邦交國史瓦帝尼王國未參與這次論壇，把這個唯一的非洲邦交國穩定下來，讓中國無法達到讓台灣在非洲邦交掛零，可能已是不易為外人道的過程，非洲大陸21世紀新機，對曾在非洲投注大量經濟資源和友誼的台灣，此時此刻卻是漸行漸遠，令人感嘆。

儘管西方專家對中國在非洲大舉投資可能帶來的政經風險抱持不確定的態度，但非洲在本世紀的機會和潛力則沒有人懷疑。非洲目前擁有世界上成長最快的5個經濟體，以肯亞這個英國前殖民地為例，最近的成長率為5%到6%。這些新機促使英國首相梅伊上周成為繼柴契爾夫人後，30年來首位前往肯亞訪問的英國在位首相。梅伊同時訪問了兩個前殖民地─南非和奈及利亞，勾勒不包括中國在內的世界7大工業國與非洲國家的經貿戰略。

英國不是急切想進入非洲分享新機的西歐主要國家。就在梅伊訪問非洲前1周，德國總理梅克爾才訪問了塞內加爾；去年5月才上任的法國總統馬克宏，過去15個月來，更是馬不停蹄走訪了13個非洲國家，馬克宏訪問的不僅是法國在非洲前殖民國，還包括了一直被英國視為在非洲「戰略夥伴」的奈及利亞。

然而，與中國相較，歐洲似乎遲了一大步。從2007年到2017年，中國高層次訪問非洲多達79次，走訪國家達43國，這還不包括今年7月才前往訪問的習近平在內。毫無疑問，當美國專注打擊非洲伊斯蘭恐怖主義，歐洲關注非洲種族清洗和人權，以及大量流入歐洲的非法移民時，過去20年中國在非洲區域逐步耕耘已儼然成局，中國和非洲的關係已升級到一個全新的「新型戰略夥伴關係」，這還不包括緊跟在中國腳步進入非洲建立機會的其他國家巴西、印度、俄羅斯和土耳其。這從土耳其總統埃爾多安上任後訪問非洲23次可以窺見。

當美國視非洲為麻煩、歐洲以人權之名有條件對非洲援助時，中國以不干預內政方式向非洲展開雙臂；另一方面，非洲國家對中國在社會主義下發展出一套不同於西方的經濟成功模式，也讓非洲國家仰慕。接受西方教育的非洲精英不再只把目光看向歐美，中國模式成為一道新窗口。

儘管西方，尤其是急切前往非洲補破網的歐洲，對中國在非洲的影響力和中非新型夥伴關係仍散布著濃厚的懷疑主義，強烈支持總部位於華盛頓的國際貨幣組織（IMF）今年4月提出的警告，指稱非洲各國從中國取得大筆貸款的結果，將導致非洲陷入債務危機。但不可否認，中非關係強化已戲劇性改變了非洲及其投資環境，更提供非洲傳統上對歐美的依附外的另一個選擇空間。

中國歡迎非洲搭上包括一帶一路在內的中國發展列車，讓非洲從過去接受援助的角色，轉身成為投資和貿易對象。台灣也曾是在非洲投注最多經援和資源的國家，台灣的農耕和醫療隊在非洲注入的心血和贏得的友誼，不是金錢能衡量的。但這些，都抵不過國際現實。

(中國時報)