中華民國消失，還叫國慶日嗎

2018年09月06日 04:10 中國時報 毛嘉慶

國慶年年有，而且不因為中華民國建國當時還只有同盟會、沒有民進黨，國慶日就不關每位國民的事。一位優秀的總統必須先是位好國民，他對國家有責任感、榮譽感，不會把政治利益擺在國家前途之先，否則當上總統後，若集大權於一身卻偏聽、主觀，則不但共和難以維繫，民主亦容易傾圮。這兩年多來，蔡總統帶領的國家走向，不正因種種衝撞撕裂而敗象盡露？大人物不圖振興國家民生，卻只會在國家慶典動手腳、耍小聰明，絕非國家之福。

蔡政府把「中華民國107年國慶大典」簡化、偷渡為「台灣共好」，除了混淆憲法中的國家地位，也狹隘了國家主權。去年的國慶，各界已批評：「沒有國旗國號，怎麼會叫國慶？」當時的典禮中已經見不到以往大批的海外歸國華僑，但民進黨毫不在意，反正民眾罵兩天就忘了。今年國慶典禮的主題又進一步只剩下「台灣共好」。

先不論「四海都有中國人」在無法仰望中華民國後的被驅逐感，僅剩台灣被強調，這要不屬於台灣省的金門、連江兩縣如何自處？民進黨既然不怕醜，副總統寧願冒水災風險也要前往金門觀光，那是否最起碼也應改稱「台灣福建共好」？是的，大家都看出了這荒誕執政的可笑，然而裝傻的民進黨政府就是敢公開顢頇，然後把頭埋土裡當鴕鳥，即便民意支持度跌跌不休，他們仍要盡全力糊弄支持者。

自從2016年民進黨執政至今，建國不敢、獨立無膽，蔡英文、賴清德等人連台灣獨立都不敢公開喊一次，且至今沒有推出一部「台灣憲法」草案供大家參考，對照起大選前這些民進黨要角喊得震天價響的台獨口號，蔡總統、賴院長實在對不起曾經相信他們的選民。這些論述當然是出自台獨聯盟、喜樂島聯盟等鐵桿台獨組織，李登輝、陳水扁兩位前總統的殷殷期盼，蔡英文交代不過去吧？

但蔡英文不敢觸犯內亂外患罪、賴清德不敢推動台獨正名制憲，於是乎，所有民進黨檯面上人物用激情口號編織出屬於政治範疇的台灣夢，就逐漸變成笑話一則。而今年國慶，他們設計的國慶LOGO，幾乎不分藍綠都傻眼，也被網路鄉民譏為彩色尼龍繩未完成的編織圖騰、色盲檢查表、神盾局長的獨眼罩…，充分顯露民進黨當局企圖拋棄國號、主權、傳統紅雙十的符號意義下，所展現出的左支右絀。

國家大政百廢待舉，低薪、少子化、長照、能源供電、斷交危機迫在眉睫，你絕對不會沒事幹，蔡總統是否可以放棄以意識形態惡整國人，務實地處理國政，放過中華民國，回頭是岸！在國慶日當天，如果蔡總統能光榮地喊出中華民國萬歲，我們還是樂於肯定。（作者為資深媒體人）

(中國時報)