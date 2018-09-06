誰是台灣的命運共同體

2018年09月06日 04:10 中國時報 陳世昌

大陸國家主席習近平在中非論壇北京峰會宣布，將加碼600億美元實施「八大行動」，共築更加緊密的中非命運共同體。事實上，大陸對非洲國家的經營，素來著墨甚深，從2000年首屆中非合作論壇宣布免除非洲100億人民幣債務開始，進而擴大零關稅進口商品，推動中非新型戰略夥伴關係，到這一回的建構命運共同體「八大行動」，靠攏的非洲國家已從45國增加到53國，不乏曾經是台灣的「命運共同體」邦交國。

從地緣戰略視角而言，大陸和非洲遠在天邊，但從全球戰略角度看，深度布局非洲，如同深耕中南美洲，對歐美都影響至深又廣，也是一帶一路的實體延伸，可以想見的未來，更是繼鄭和下西洋之後，華人影響力的大擴散。

台灣當局對中非論壇冷眼旁觀，唯一關注的是非洲僅存的邦交國史瓦帝尼會不會叛離，其實蔡政府該深思的斷交因素不是狹隘的緊盯大陸是否蓄意挖牆腳，而是長期以往經營邦交國的策略，是否以同溫層的維度去形成「命運共同體」，或僅淺層地拚命花錢綁關係。如今中非夥伴情誼愈趨緊密，蔡政府如果不去宏觀推敲誰是命運共同體，而是一廂情願抓著美國大腿吹哨壯膽，只怕台灣真會淪為國際孤兒。

前國民黨主席連戰7月與習近平會面時，提出「一個中國、兩岸和平、互利融合、振興中華」4點意見，基礎論述其實就是「命運共同體」，但蔡政府顯然無視這種深謀遠慮的觀點，反而放任類似東奧正名公投的推動，與和平融合背道而馳。

大陸近半年來持續落實惠台政策，磁吸不少台灣青年學子與社會菁英，加上陸客驟減造成百業蕭條，兩岸實力消長顯而易見，綠營也私下擔心年底選票流失，但始終不願面對問題核心，還敲鑼打鼓搞正名，拿選手甚至國人的命運當賭注。問題是，台灣民眾究竟有無覺醒作為，能否深切體認誰是命運共同體，誰把台灣當戰略運作籌碼，年底選舉是關鍵。

中非建構命運共同體，應是一個啟發，最能發揮共同體效益的是血脈相連的海峽兩岸，習近平以「大道之行、人心所向、勢不可擋」形容目前兩岸的情勢複雜，但最須正視的是正在發酵的底層影響，雙方都有必要理性面對現實，從避免加劇民間情感裂痕做起，甚至參酌中非未來3年要實施的「八大行動」，兩岸從攸關民生的合作興利走向融合互利。

兩岸尤應跳脫統戰與被統戰的僵化思維，雙方敞開心胸共築兩岸和平鏈，放眼未來誰是命運共同體，值得深思。

（作者為《大師鏈》傳媒編輯長）

(中國時報)