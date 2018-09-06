2018年09月06日 04:10 中國時報 邱祖胤

陸劇《延禧攻略》、《如懿傳》在兩岸掀起熱潮，演的都是乾隆皇帝身邊女人的故事，劇情都圍著紫禁城裡的「延禧宮」，前者描述「令妃」魏瓔珞為調查其姊死因而入宮，輾轉成為當紅炸子雞的故事；後者描述「嫻妃」青櫻如何從乾隆青梅竹馬而失恃，之後東山再起的暗潮洶湧。

清宮戲、宮鬥戲何其多，與乾隆有關的故事同樣一演再演，為何觀眾還是買帳？這兩部戲如兩位高明的歷史老師，給觀眾們上了幾堂歷史課本學不到的課。

一、關於美學：都說乾隆皇帝附庸風雅，喜愛書畫，這樣熱愛藝術的君王如何在掌理國政、周旋後宮之餘，還能提點筆墨、吟詩作對？似非兩部戲的重點，但兩戲在美術上的呈現，也到了極盡所能之事，《延禧攻略》的用色典雅，更摒棄宮廷戲慣用的大紅大紫，改以素樸雅致的灰色調，堪比時尚界的「莫蘭迪色」，總算一改世人對清裝戲與殭屍片難以分辨的刻板印象。好看的影視作品，總是對細節斤斤計較，追求美的極致，觀眾的眼睛是雪亮的，對美的要求只會更高。

二、關於歷史：學生都討厭念歷史，對於有清一代能背出幾個皇帝的名字、幾場戰役，乃至幾項不平等條約，就很了不起，除非特別有心，才會去從流水帳般的史料中爬梳不為人知的宮廷祕辛，以及足堪影響百年後時局的蝴蝶效應。但好看的戲，卻能帶領今人穿越時空，回到過去，徜徉歷史之海，從中找到生命智慧與生活趣味。好看的歷史劇，不盡然符合史實，但卻能引起觀眾對歷史的興趣，關心，甚至進而研究。

三、關於鬥爭：許多人納悶，這些勾心鬥角、吵吵鬧鬧的戲有什麼好看？偏偏只要是宮鬥戲、權鬥戲就必能引起話題，中外皆然。人們愛看鬥爭戲，邊罵邊看，正因這是人性的一部分，人生本來就是無數爭鬥的總和，你不鬥人，人卻來鬥你，贏的就那幾個，輸家總是大多數。看這些戲，身為大多數的你我，或能從中找到自已的身影，聊以慰藉。好看的宮鬥戲，不教你怎麼鬥爭，卻教你從中找到心靈雞湯，自行滋補。

四、關於故宮：北京紫禁城本為著名觀光景點，延禧宮只是東六宮的其中一宮，近來卻因「延禧熱」而特別熱門，始料未及。過去20年，日、韓觀光業曾因日劇、韓劇的流行而炒熱無數景點，可見同樣的經驗是有辦法複製的。文創產業行之多年，其威力沒有極限，前提是創意要夠強，產業要給力。

可見成功的戲劇，能讓本已走入歷史的景點活過來，甚至令博物館的寶物活過來，只要故事說得好，能引人共鳴。好看的戲不只創造話題，更全方位影響人的思維及生活美學，「延禧」教會人們的，不是只有鬥爭而已。

(中國時報)