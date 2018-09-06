行星命名陳樹菊 閃耀最美人心

中央大學校長周景揚5日（左二）頒發小行星命名證書給黃健庭（左一）、陳樹菊（右二）。（莊哲權攝）

友善列印
中國時報
／綜合報導

浩瀚宇宙中有顆新的星球，它的名字叫做「陳樹菊」！中央大學天文觀測員蕭翔耀10年前發現2顆小行星，經國際天文學聯合會通過，分別命名為「台東」及「陳樹菊」，陳樹菊說，不知道什麼是「行星」，不過很多好事發生在她身上，感到很開心。

中央大學校長周景揚5日到台東參加最美星空選拔優勝名單公布，會中頒發命名為台東「Taitung」、編號第281561號小行星，以及命名為陳樹菊「Chenshuchu」，編號第278986號小行星的證書，給台東縣長黃健庭及愛心菜販陳樹菊。

周景揚表示，這2顆小行星是該校鹿林天文觀測員蕭翔耀及另位觀測員約10年前發現，由國際組織認證，經多次確定其存在後，有了命名的權利，「台東」與「陳樹菊」將永遠在宇宙中運行，讓「最美星空」與「最美人心」相互輝映。

陳樹菊從菜攤上退休後，大部分時間在高雄廟宇調養身子，昨出席小行星授證時，頭髮染黑，還剪了新潮的妹妹頭，瘦了5公斤，整個人年輕好幾歲，也不用拿枴杖；她說，從來沒有特別去看星星，也不知道什麼是「行星」，但有這麼多好事發生在她身上，很開心。

發現「陳樹菊」小行星的蕭翔耀說，這2顆小行星繞太陽1圈要將近5年，與太陽的距離，是地球距太陽的3倍，由於從望遠鏡看只是黯淡的星體，肉眼看不見，對這顆星球的特性不甚瞭解，還要長時間觀察，能以樹菊阿姨為小行星命名，感到很光榮。

黃健庭說，樹菊姊的善行感動很多人，台東能在宇宙留名是沾她的光；議長饒慶鈴則表示，台東的星空不只是美，還有愛，希望它在宇宙上永遠閃爍，照亮所有的地方。

年近70的陳樹菊13歲開始賣菜，早年看到困苦且生病的母親及弟弟常受外界幫忙，於是將辛苦賣菜的錢捐給需要幫助的人，今年初因身體健康因素，從獨守55年的菜攤退休。陳樹菊一連串善行，讓她從菜市場走上美國紐約林肯中心的紅地毯，也從市井小民成為時代雜誌百大人物，被譽為台灣之光。

(中國時報)

末光弘和 在大地中構築自宅 夢想發聲 當蝦米對上Ｇ大調

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。