行星命名陳樹菊 閃耀最美人心

2018年09月06日 04:10 中國時報 莊哲權 、 李侑珊 ／綜合報導 ／綜合報導

浩瀚宇宙中有顆新的星球，它的名字叫做「陳樹菊」！中央大學天文觀測員蕭翔耀10年前發現2顆小行星，經國際天文學聯合會通過，分別命名為「台東」及「陳樹菊」，陳樹菊說，不知道什麼是「行星」，不過很多好事發生在她身上，感到很開心。

中央大學校長周景揚5日到台東參加最美星空選拔優勝名單公布，會中頒發命名為台東「Taitung」、編號第281561號小行星，以及命名為陳樹菊「Chenshuchu」，編號第278986號小行星的證書，給台東縣長黃健庭及愛心菜販陳樹菊。

周景揚表示，這2顆小行星是該校鹿林天文觀測員蕭翔耀及另位觀測員約10年前發現，由國際組織認證，經多次確定其存在後，有了命名的權利，「台東」與「陳樹菊」將永遠在宇宙中運行，讓「最美星空」與「最美人心」相互輝映。

陳樹菊從菜攤上退休後，大部分時間在高雄廟宇調養身子，昨出席小行星授證時，頭髮染黑，還剪了新潮的妹妹頭，瘦了5公斤，整個人年輕好幾歲，也不用拿枴杖；她說，從來沒有特別去看星星，也不知道什麼是「行星」，但有這麼多好事發生在她身上，很開心。

發現「陳樹菊」小行星的蕭翔耀說，這2顆小行星繞太陽1圈要將近5年，與太陽的距離，是地球距太陽的3倍，由於從望遠鏡看只是黯淡的星體，肉眼看不見，對這顆星球的特性不甚瞭解，還要長時間觀察，能以樹菊阿姨為小行星命名，感到很光榮。

黃健庭說，樹菊姊的善行感動很多人，台東能在宇宙留名是沾她的光；議長饒慶鈴則表示，台東的星空不只是美，還有愛，希望它在宇宙上永遠閃爍，照亮所有的地方。

年近70的陳樹菊13歲開始賣菜，早年看到困苦且生病的母親及弟弟常受外界幫忙，於是將辛苦賣菜的錢捐給需要幫助的人，今年初因身體健康因素，從獨守55年的菜攤退休。陳樹菊一連串善行，讓她從菜市場走上美國紐約林肯中心的紅地毯，也從市井小民成為時代雜誌百大人物，被譽為台灣之光。

(中國時報)