夢想發聲 當蝦米對上Ｇ大調

蝦米視障人聲樂團由朱元雷(右)擔任指導，透過每周一次的練唱實現團員們對於阿卡貝拉演出的夢想。（鄧博仁攝）

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中國時報
／台北報導

一個是看不見的蝦米視障人聲樂團，一個是全為同志的G大調男聲合唱團，兩團來自台灣社會的獨特音樂群體將共同舉行「夢想發聲」音樂會，兩團各自負責上下半場，最後一起大合唱，展現多元的生命經驗與對平權理想的追求。

台北藝術節策展人鄧富權表示，仔細觀察台灣的多元性與包容性，以及台灣領先亞洲的平權視野，有了這場「夢想發聲」音樂會。蝦米視障人聲樂團是台灣第一個視障阿卡貝拉樂團，由台灣合唱音樂中心（TCMC）陳雲紅與朱元雷老師推動誕生，以阿卡貝拉重唱組合為主要曲風，雖然不是專職歌手，但卻一樣熱愛歌唱。

成員目前有八位，由朱元雷負責指導。朱元雷說，「在音樂的世界裡，不論你是什麼身份，人人都有樂在其中的自由。」朱元雷說，蝦米這個團比一般合唱團更用功，把耳朵當成眼睛在用，很有勇氣，很願意嘗試，「我們的眼睛遠不如他們的耳朵。」

團長也是女高音白若佳因為早產睡在保溫箱，但因故導致全盲，她的聲音溫柔甜美，還彈得一手好鋼琴，「我覺得阿卡貝拉是一個很有哲理的組合，在這個團體裡，我們不是只秀自己的聲音，還要用音色去襯托別人，有時候往後退，讓別的聲部出來，這是阿卡貝拉很棒的地方。」

2001年成立的G大調男聲合唱團則是台灣第一個同志合唱團體，希望藉由歌聲與表演傳遞關於同志的信仰、親情、友情、愛情，消弭社會對同志的歧見，為同志平權奉獻心力。該團成員超過30位，聲音渾厚，壯闊，這次為了兩團合演，G大調男聲合唱團調整搭配了20支麥克風，補足了蝦米視障人聲樂團過去中低音的不足，音色變得很豐滿，很震撼，找到了創新的可能。

「夢想發聲」音樂會終曲合唱特別邀請作曲家黃俊達為台北藝術節量身改編《奉獻》與《This is me》兩首曲目，稱為「G大調蝦米」第一號與第二號混聲合唱曲。音樂會將於9月7日舉行，地點在台北市中山堂。

(中國時報)

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