中興大學研究 喝普洱茶真能消脂

2018年09月06日 04:10 中國時報 林欣儀 ／台中報導 ／台中報導

喝普洱茶真的能減肥！國立中興大學花10年研究，從普洱茶中萃取可抑制胰脂解酵素分泌的「普洱消脂素」，藉此讓脂肪不被分解吸收，且可直接排出體外，該研究並發現普洱茶中含有的消脂素是其他茶類數倍，此結果經動物實驗證實，成果獲刊登於《功能性食物期刊》。

端起一盤裝有普洱茶磚的茶盤，中興大學生物科技學研究所教授曾志正表示，坊間常說「喝普洱茶可消脂解膩」，讓他感到好奇，2008年開始研究，透過純化、萃取方式取得其中成分「水解行鞣酸單寧」（又稱「普洱消脂素」），其可抑制胰臟分泌胰脂解酵素，讓吃入體內的脂肪無法被分解、吸收。

曾志正說，當吃入體內的脂肪無法獲吸收並直接排出體外，人體就會改從內部囤積的脂肪中分解需要的養分，間接達到減肥功效。

中興大學獸醫教學醫院院長陳文英指出，利用小鼠做實驗，先讓部分小鼠只喝水，發現其三酸甘油脂狀態維持平穩，另部分小鼠則餵食橄欖油，其體內三酸甘油脂指數大幅升高，但再搭配餵食普洱消脂素後，證實可幫助三酸甘油脂不進入血液中。

研究再針對實驗鼠做長達8周的實驗，陳文英表示，先以大魚大肉餵食小鼠，發現體重明顯增加，另一群小鼠除餵食大魚大肉，也加入普洱消脂素，發現這群小鼠體重增加情況獲得抑制，研究更發現，食用普洱消脂素的小鼠排便量較多。

曾志正指出，許多植物中都含有「普洱消脂素」，但在普洱茶中含量最高。研究結果發現，生長於台地的普洱茶，其「普洱消脂素」含量為一般綠茶2至3倍，生長於野生林地的普洱茶「普洱消脂素」，又較平地的高5、6倍，且「普洱消脂素」易受熱破壞，即生茶的減脂解膩效果較熟茶好。

(中國時報)