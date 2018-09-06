老蕭林宥嘉《聲林之王》當爸媽

2018年09月06日 01:28 中國時報 報導林彥君

選秀節目《聲林之王》5日首次開錄，導師蕭敬騰（老蕭）和林宥嘉表示，兩人在節目中就像爸爸和媽媽，蕭敬騰覺得自己就像爸爸，對學員嚴格有其必要性，「再怎麼嚴格挑剔，也是為他們好。」林宥嘉則自認像媽媽，開玩笑說：「但媽媽突然暴打也不一定！」

老蕭表示在首集錄影中看到很多清新又熱情面孔，覺得很興奮，也認為「現在的孩子，只要三觀正，其他的，應該讓他們發揮」。學員中有位校園畢業歌曲主唱參賽，該曲影片點閱率破1500萬次，讓老蕭自嘲：「我們有些歌，點閱應該沒有這麼高。」

逼問主持金曲評價

該選手表示希望出道當歌手拿金曲獎，老蕭馬上考林宥嘉今年金曲獎主持人是誰？林宥嘉秒回：「是你！」，老蕭調皮追問：「我主持得怎麼樣？」林宥嘉表示：「我覺得你很幽默、有才華又會畫畫。」讓老蕭頓時害羞。

老蕭認為該用廣泛的角度接受學員，也讓自己從中學習，「娛樂就是要能夠牽引大家的喜怒哀樂，很多年輕人對娛樂產業的想法及規畫，可能是我們沒有想到的，科技太快，學員給的東西，我們都很期待。」林宥嘉則認為導師的立場就像觀眾一樣：「有些人舞台魅力很棒，歌唱很強，寫出感人的歌，我希望能從中自然的被學員牽引、感動。」

《聲林之王》預計10月12日於ETtoday東森新聞雲APP（21:00～23:00）首播，14日於台視無線頻道（20:00～22:00）、 中天綜合台（22:00～00:00）播出。

(中國時報)