90歲高振鵬 樂當永遠綠葉

高振鵬昨受訪，提到兩耳雖重聽，但不影響拍戲，至今仍熱愛表演工作。（蘇蔓攝）

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中國時報
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高振鵬（前右）和妻子（前左）與兒子（後左起）、女兒、外孫女、女婿、孫子、媳婦全家福。（蘇蔓翻攝）
高振鵬（左）當年與吳靜嫻合拍《星星知我心》。（蘇蔓翻攝）

90歲的「高老爹」高振鵬是少數還在「線上」的資深演員，從影66年來他從沒當過男一，是演藝圈「永遠的綠葉」，16年前他曾以《人間友愛》的老兵角色獲金鐘單元劇男配角獎，今年獲頒金鐘特別貢獻獎，他昨說「很感動、很感恩」，面對這座久違金鐘獎座，他好奇反問：「不知道他們會給我多久時間（致詞）？」一對兒女金鐘當晚將陪他一起出席領獎。

高振鵬年輕時以話劇《恭禧發財》在藝工隊嶄露頭角，隔年參加中影前身「農教公司」首部電影《梅崗春回》開啟演藝路，之後參演電視劇《寒流》轟動全台，43年前在中視500多集的《親情》飾演「陳大斗」又大紅，至今拍過上百部電影，及《星星知我心》、《絕代雙嬌》、花系列等上百齣電視劇。

把握每次演出機會

他不遺憾沒當過男一，深信當演員就是要嘗試各種角色，「明星是一步登天，搭電梯的，演員是一步一腳印，走樓梯的」。他以綠葉演員自居，從來不計較得不得獎，只忠於角色，此次獲獎，他認為有3個意義，「好戲真的不能沒有綠葉演員、告慰那些不在的綠葉演員，努力受到肯定了，這個獎也替現在的綠葉演員打了一針強心劑，鼓勵他們把握每次演出機會。」

高老爹自嘲是工作狂、勞碌命，會一直演到不能演為止，自豪至今還有戲拍，除了記性好，也保持在現場從不看劇本、從不遲到早退2項記錄，「永遠做個敬業的演員，這樣對得起良心、對得起角色、對得起酬勞。」

(中國時報)

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