玖壹壹攻蛋 洋蔥禁口慾拚了

玖壹壹團員健志（左起）、洋蔥、春風，昨舉辦「2018臺玖線 一票玩到底」演唱會的記者會。（盧禕祺攝）

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中國時報
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洋蔥（左起）、健志、春風日前客串《金家好媳婦》。（取材自YouTube）

玖壹壹將於12月8日二度登上台北小巨蛋舉行「2018臺玖線 一票玩到底」演唱會，5日舉辦記者會，團員健志提到去年演唱會嘉賓李玖哲大秀肌肉，占據所有新聞版面，「這次洋蔥決定自己來」，洋蔥身高170公分，體重80公斤，盼在演唱會上「露肌」，而努力健身、練胸肌，2個月已瘦3公斤。

洋蔥現在白天正常吃飯，晚餐僅吃沙拉、不碰澱粉，希望在演唱會前瘦到70公斤。他與女友感情穩定，被問及瘦身成功，女友是否讚賞？他說：「她還是覺得太胖。」至於在演唱會前，為保持體力是否會禁慾？他笑說：「不用啦，但有禁口慾。」笑翻全場。

祭打鐵奇招

玖壹壹的感情世界令外界關注，除了洋蔥大方認愛，春風表示身邊有很多女生朋友，但沒有在曖昧，健志則坦言一直都有女朋友，笑說：「這件事情講出來，出去玩就不好玩了。」

他們日前客串八點檔《金家好媳婦》，洋蔥在劇中「台語卡卡」的詮釋成另類笑果，洋蔥昨笑說：「有網友說看完很尷尬，尷尬癌都發作。」

3人昨身穿復古造型，乘坐古董敞篷車抵達現場，他們將在演唱會上為粉絲準備驚喜百寶袋，有意想不到的「打鐵」奇招，還打造了「911」專屬環繞四面舞台，粉絲可上台一同合唱。玖壹壹「2018臺玖線 一票玩到底」演唱會門票將於11日開賣，購票請洽拓元售票系統。

(中國時報)

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