陳勢安不急登蛋「這是命」

陳勢安近期忙於宣傳新專輯《壞掉的我們》。（盧禕祺攝）

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中國時報
專訪

陳勢安2010年以〈天后〉一曲暴紅，隔年他趁勢來台發展，與前東家簽約合作5年，後期因等不到發片導致憂鬱症發作，離開前東家後他靠意志力走出低潮，經黃小琥介紹與星光娛樂合作，原以為事過境遷，未料近2年又無端被扯與前東家不合，甚至指他不懂感恩、飲水思源，陳勢安5日受訪被問此事，無奈說：「我只能覺得這是天意吧，我沒有反抗的餘地！」

陳勢安當年與同門師弟合唱，頗具提攜後輩之意，如今卻背負「忘恩」之名，他淡然表示：「所以我現在很珍惜，也會跟身邊的新人朋友說，『當你公司為你安排、甚至從他們（同門歌手）身上拿東西給你，是很幸運的事』，我以前每一張專輯都會當成是自己的最後一張，一直到近期，才有好好被規畫發片！」

努力不言放棄

他來台初期長達3年幾乎零收入，靠80萬積蓄及40多萬借款支付開銷，但他暴紅後演藝事業卻逐漸走下坡，對於前後落差，他坦言當時心裡非常無奈、卻無處表達：「因為那時候我在台灣還是新人，沒辦法改變任何事，只是覺得前面我靠自己努力得到的，走到後來為何變成這樣，如果上天要我經歷這些，沒關係我接受，但我還是要努力，我不要成為一個放棄的人。」

如今熬過低潮、重振演藝事業，對於何時站上小巨蛋開唱，陳勢安並不著急：「只能說這是命囉！換個角度想，如果為了攻蛋我得當一個很假的人、或是要幹嘛幹嘛，我寧願慢慢來，沒人保證我一輩子都攻不了蛋吧！」

陳勢安8日將在台北新光三越站前廣場舉辦《壞掉的我們》簽唱會。

(中國時報)

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