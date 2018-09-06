華仔為《阿飛》晾1天沒鏡頭

2018年09月06日 04:10 中國時報 徐桐炘 報導

28年前經典電影《阿飛正傳》由王家衛執導，集合華語影壇超強卡司，由張國榮、張曼玉、劉德華、劉嘉玲、張學友及梁朝偉共同演出，該片修復版將在28日於台北、桃園、台中、台南及高雄上映，片商特地選在張國榮冥誕12日開賣預售票券，讓影迷能在大銀幕上懷念巨星風采。昨日公開的電影海報中，幕後隱藏一則劉德華當年超貼心的小故事。

片商昨公布2018年台灣重映版海報，當時6位巨星齊聚香港的皇后餐廳，以各自角色的姿態拍下經典一幕，那也是該片開拍的第一場戲，海報設計刻意保留當年經典原味，可以見到略顯粗略的質感，上方彎曲的線條，代表時間流轉的意象，也為這次修復版上映留下印記。

劉嘉玲重拍60次

電影策畫人陳善之透露該張海報「內幕」，當天是電影開工日，王家衛邀明星一一上場，首先是張學友，王家衛發揮磨戲功力，一拍就是20多回，接著輪到劉嘉玲，要求她吃東西並對著鏡頭說話，更拍了60幾次。

就連張國榮也拍了14次，梁朝偉拍攝6回，張曼玉則看著已經泛白的天空，直率對導演說：「我覺得大家都累了，不如收工。」而劉德華（華仔）是最準時到場，卻一個鏡頭都沒有拍，但他完全不介意收工，讓陳善之感動說：「華仔真的很好、很體諒大家，但也因為有這一晚，我們才有了這一張經典的海報。」

(中國時報)