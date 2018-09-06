廖慶松盼華語片揚名世界

2018年09月06日 04:10 中國時報 徐桐炘 報導

第55屆金馬獎「特別貢獻獎」頒給資深電影剪接師廖慶松，表彰他不遺餘力提攜後進、無私傳承奉獻的精神，今年68歲的他創作力旺盛，去年7月至今已剪20多部片，包含劉若英執導《後來的我們》和現正熱映的《范保德》、《引爆點》，他笑說：「我還有很多片要剪，等我8、90歲，再拿終身成就獎。」

為影壇付出45年，廖慶松一進入電影圈就認識侯孝賢，從紀錄片開始合作，他一直擔任剪接師，被稱為「台灣新浪潮保母」，他回想一人被10位新浪潮導演日夜輪番包圍剪片，其中包含萬仁、楊德昌、曾壯祥等人，他苦笑說：「那10年間，一年中超過6個月都要熬夜工作。」

當時電影仍使用膠卷，廖桑一部片最多能剪上萬次，但從此留下後遺症，「一直撕膠帶、貼膠帶，肩膀都長骨刺，現在也不會好。」幸好如今多使用電腦，「一天就能做以前1星期的工作量。」過去約早上9點多進工作室，工作到凌晨2、3點，現在總算把平均工時「縮短」到12小時。

李安讚他當之無愧

廖慶松對自己要求甚高，也經常詢問作品票房和評價，甚至說：「如果演員演不好，那也是剪接的責任。」他認為導演將演員情緒拍下，最後由剪接師決定表達方式，「我一定也要『演』，因為要跟著演員的情緒走。」

除了劇情片過人成就，許多紀錄片、短片和學生電影都受惠於廖慶松，此次由紀錄片工會、女性影像學會聯合推薦，金馬執委會主席李安也推崇他「當之無愧」。廖慶松樂於和新導演教學相長，也盼帶領後輩看見更高視野，是因為他對電影的使命感：「希望能看到華語片占世界電影的一席之地。」

(中國時報)