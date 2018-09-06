楊月娥顧全癱媽親把屎尿

2018年09月06日 01:29 中國時報 林淑娟 專訪

楊月娥照顧癱瘓的媽媽無怨無悔。（取材自臉書）

電視主持人、名嘴楊月娥的母親兩年多前突然因不明原因病倒，多重器官衰竭送加護病房治療，經插管急救後，人是救回來了，但醒來後全癱，失去生活自理能力。雖然請了幫傭照顧，但楊月娥仍不時親力親為，以46公斤瘦弱身軀扛起70公斤的媽媽，甚至為了幫助排便不順的媽媽，她曾多次把手指伸進媽媽的肛門幫她「摳大便」！

楊月娥回憶，當時媽媽在加護病房住一個多月、普通病房又住兩個月，幾個兄弟姊妹中只有她家有電梯，所以她在老公的支持下，把身體完全不能動的媽媽帶回家照顧，「幫她洗澡、抱她坐輪椅、坐便盆、餵她吃飯，一手照料媽媽的生活起居」，因為和媽媽的身材懸殊，常常抱媽媽抱到自己受傷。

「媽媽腸胃蠕動不好，之前經常大便大不出來，便便累積到像拳頭那麼粗，我就必須戴手套，手指伸進她肛門，先摸到就先剝掉一顆，通常剝掉前幾顆，後面就可以順勢排出了。」她有時則用凡士林幫媽媽按摩肛門，常人聽起來可能覺得噁心，但那卻是她照顧媽媽這兩年多來的稀鬆日常。

曾怨肩負照顧責任

她的媽媽脾氣火爆，罵起人來隔幾條街都還聽得到，她不諱言媽媽倒下後，她曾經不甘願自己肩負最沉重的照顧責任，甚至心想：「妳又沒有對我很好！」因為她從小就是不被重視的老二，哥哥和妹妹功課好，對只看重課業成績的爸媽來說，她就算拿演講、朗讀的第一名獎牌回家也沒用，媽媽永遠都嗤之以鼻。她以前家裡在菜市場開包子饅頭店，哥哥妹妹不用幫忙，只有手巧的她，每天清早起床幫媽媽忙，過去二、三十年也大多是她在承受媽媽的情緒勒索，「我成長過程得到的資源和支持最少，為什麼擔的責任最重？」

但媽媽倒下已經是事實，她覺得自己總要找到方法面對和轉換心情，「老天爺要讓我照顧媽媽，一定會讓我有能力照顧媽媽」！她苦笑說，去年她被電台Fire，就馬上能到三立主持節目，機會反而更好，「所以說，孝順的人老天爺一定會眷顧你，會帶財給你！你看看很多成功的企業家，一定都很孝順父母。」

常跟媽媽說我愛妳

現在的楊月娥會反過來安慰媽媽：「我很好、也賺最多，所以妳不要覺得有負擔！」知道身體被禁錮的媽媽活的很辛苦，常安慰媽媽：「妳本來一個人住，現在我在家、女婿在家、孫女也在家，大家都陪妳，妳什麼都不用做，很好命啦！我知道妳沒有任何遺憾，也沒有未了的心願，也許哪天主耶穌要帶妳走時，妳就舒舒服服跟祂走！」

她憶起高中時因為老師要求回家跟媽媽說「我愛妳」，她還特地選在媽媽炒菜時從背後環抱，結果才一抱，媽媽的鍋鏟就飛出去，還把她臭罵一頓，被嚇傻的她一時忘了要說什麼，只結結巴巴交代：「老師要我們要跟媽媽說我愛妳！」現在的她，反而很常跟媽媽說「我好愛妳」，三不五時就逼問：「阿母，我很愛妳，妳知道嗎？妳有沒有愛我？」然後要阿母：「點頭點大力一點！」

(中國時報)