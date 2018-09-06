楊月娥正能量面對「老天試煉」

2018年09月06日 01:29 中國時報 林淑娟 專訪

楊月娥的生命挑戰接踵而來。（羅永銘攝）

楊月娥除了是孝順的女兒，也是個令人心疼的母親。在把全癱的媽媽接回家裡照顧一年多後，她的17歲女兒小蓁去年9月也拿到一個「包裝很醜的禮物」：確診得了血癌！

楊月娥說，確定孩子生病時，她崩潰哭喊著：「為什麼！為什麼是血癌！」但哭完後仍得面對現實。她永遠記得那天剛好阿羅哈客運發生意外、造成6人當場罹難，在醫院看著電視新聞的她立刻轉念：「還好我的孩子不是這樣走的！」幸運的是，小蓁隔天即可進行標靶治療，「我們拿到功課表後，一路照表操課，直到畢業。」抗癌小鬥士小蓁像「模範生」般熬過了8個月辛苦化療過程，終於戰勝癌細胞，順利「畢業」！

女兒小蓁生病後，她曾在家裡抱著媽媽大哭說：「阿母，妳要幫我，妳要很好，我才可以照顧女兒！」媽媽也哭著點點頭。原本過去媽媽經常會用手比出「割喉」、意即「想死」，自從知道孫女生病後，反而振作起來，再也不比那動作，「好像我女兒生病，反而給重病的媽媽另一個活下去的力量，她因為這樣變得更堅強。」

她說，女兒接受治療的第一個月，她每天24小時都在醫院陪女兒，但還要兩邊兼顧、想辦法把家裡安頓好。她無暇崩潰，只能要求自己必須正常規律過日子，每天醒來都要是清醒的，該吃飯就好好吃飯、該睡覺就睡，別的病床的孩子不睡覺打電動，她則要求女兒三餐規律、作息正常，「孩子絕對會承襲媽媽的樣子！」

楊月娥面對外界總是笑容滿面、積極樂觀，她說：「我很阿信！相信我們是老天爺揀選過的人，祂想讓我們做些什麼事吧！」很多觀眾因為看她臉書而受到勉勵，她這才發現：「原來我這麼療癒！」她也提醒那些父母：「照顧好自己才能照顧小孩、你自己好孩子才會好！」這也是她一直以來自我鼓勵的信念。

(中國時報)