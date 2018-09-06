劉以豪偷師朴敘俊霸氣

2018年09月06日 01:29 中國時報 林淑娟 報導

「最萌男友」劉以豪3日受邀赴南韓出席2018「第13屆首爾國際電視節」頒獎典禮，頒獎現場空檔，劉以豪還與同樣坐在第一排的超人氣「副會長」朴敘俊合影，他事後把兩人合照Po在IG上，朴敘俊也回覆按讚！有趣的是，劉以豪還用韓文搞笑回應副會長：「您好，我是劉祕書！」

劉以豪說，他最近也看韓劇《金秘書為何那樣》，覺得自己拍攝中的新戲《我們不能是朋友》男主角，就是需要跟「副會長」一樣霸氣，沒想到就在頒獎現場見到副會長，「朴敘俊本人跟戲裡一樣霸氣又帥氣，我比較欠缺霸氣，他戲裡副會長的特質，剛好是我需要揣摩學習的部分。」

劉以豪2016年即受邀出席領獎，當時獲頒「亞洲之星」肯定，今年他與韓國女藝人鄭惠成擔任「亞洲之星」頒獎人，將獎項頒給日本藝人大谷亮平，結果對方竟是他的日本好友Yuki的朋友！他說，本來在沖繩Yuki婚禮上兩人會碰面，但那次大谷亮平因拍戲無法到，結果反而是在頒獎典禮上第一次碰面，緣分讓他覺得很有趣很奇妙。

YERI稱粉絲

他還與多位藝人合影，韓國女團「Red Velvet」的成員YERI說是他的粉絲，她透露，《帶我去月球》在韓國上映時，她連看3次。劉以豪開心謝謝她，「Red Velvet」月底將來台開唱，YERI也邀他看演唱會。

(中國時報)