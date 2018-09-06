君悅點粉紅下午茶送愛心

2018年09月06日 01:29 中國時報 何書青 ）

台北文華東方酒店攜手法國頂級香氛品牌diptyque，打造「質粹香氛」下午茶，並贈送多款限定小禮。（台北文華東方酒店提供）

女性愛護自己意識抬頭，飯店推出的下午茶大走關懷女性風。響應粉紅絲帶乳癌防治，台北君悅酒店與雅詩蘭黛集團攜手合作，自10日起至10月21日，在茶苑推出「粉紅閨密」雙人下午茶套餐，期間所得將捐贈20％至財團法人台灣癌症臨床研究發展基金會。

這套粉嫩可愛下午茶由點心房執行主廚博豊安領軍創作，他說：「粉紅色展現的是『對自己』與『接受自我樣貌』的愛，它是一種柔軟而堅毅的態度，是溫潤而綿長的力量。」款款精緻的吸睛小點堅持每日現做，費時費工。

最讓人直呼萌的甜點就屬「寶貝獨角獸」，主體用海綿蛋糕、茉莉花茶慕斯與無花果醬，堆疊出清香又綿密的口感，滋味微甜得恰到好處。博豊安說，獨角獸是傳說裡高貴與純潔的象徵，呼應女性堅強仍帶有高雅與純真。

台北文華東方酒店青隅則攜手法國頂級香氛品牌diptyque，打造療癒身心的「質粹香氛」下午茶，贈送diptyque沐浴膠、乳液、香水等寵愛自己的限量小禮；酒店更順勢推出「diptyque香氛之旅」住房專案，可品嘗限定下午茶、獲贈diptyque獨家奢華禮品，還能入住寬敞豪華套房，來趟尊榮的紓壓之旅。

(中國時報)