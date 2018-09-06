小薰 蘇達與山結緣

小薰外型溫婉，淑女風或運動感皆可駕馭，佩戴瑞士Favre-Leuba域峰表Raider Deep Blue 7萬9000元。（服裝提供／GUCCI、攝影／JOJ PHOTO）

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中國時報
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《山的另一邊》男主角蘇達喜愛沉穩的穿搭，佩戴瑞士Favre-Leuba域峰表Raider Bivouac 9000 23萬5000元。（服裝提供／GUCCI、攝影／JOJ PHOTO）
Favre-Leuba域峰表Raider Harpoon腕表，嗆鋼色表殼，黑色面盤，14萬5000元。（Favre-Leuba提供）
Favre-Leuba域峰表Deep Blue 41mm腕表，藍色面盤，橡膠表帶，6萬9000元。（Favre-Leuba提供） 橡膠表帶，6萬9000元。（Favre-Leuba提供）
Favre-Leuba域峰表Deep Blue 44mm腕表，黑色面盤，橡膠表帶，6萬9000元。（Favre-Leuba提供）

台灣山林喜劇《山的另一邊》本周五（7日）上映，由小薰（黃瀞怡）與蘇達飾演面臨分手邊緣的情侶，兩人分別擁有泰雅族與鄒族原住民血統，雖相差8歲性格迴異，相處卻意外合拍、默契十足，拍時尚時笑聲不斷，小薰大讚蘇達是好男人。

她貌美似仙女

其實兩人多年前就有一場「餐廳之緣」，吃素的蘇達，剛好到小薰家開的石門水庫活魚餐廳，小薰見他遲遲不動筷，主動炒了盤青菜給他。蘇達還驚呼：「沒想到這麼美的仙女會出現在這裡。」當時只知道彼此都是演員，但沒有進一步交談。

拍攝山林戲頗為辛苦，連續1個月每天都要上山拍戲，小薰嘗試當女漢子騎重機，蘇達為戲留滿落腮鬍，劇組氣氛反而融洽。他們笑說：「應該是大家都在裝乖，要多講笑話緩和疲勞。」其實蘇達家住大屯山下、小薰住石門山下，兩人跟山都特別有緣，注定要被找來拍這類題材。

他穩重值得託付

本次受邀拍攝瑞士200多年的Favre-Leuba域峰表專題，搭配GUCCI秋冬新裝，蘇達說自己看起來比實際年齡小，所以喜歡偏老成的穿著，衣服多是襯衫類，較少走休閒風；小薰平時也愛收集表款，認為手表能比手環、戒指更能彰顯女性的品味，最後不忘大讚身邊蘇達成熟穩重，感情觀認真，「是值得託付的好男人！」

(中國時報)

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