瑞士時光之旅 大開眼界

台北101購物中心「精彩15．美好101」15周年慶今（6日）起至10月10日開跑，明起接續舉辦「頂級珠寶腕表大賞（Watch & Jewelry Salon）」，這次展區從4F延伸至1F，且首次與瑞士鐘表公會合作辦展；期間有8大首見獨家活動和優惠，單筆消費可抽瑞士頂級雙人自由行，不只可鑑賞精湛製表工藝，還可體驗瑞士時光之旅。
7大體驗主題裝置
根據瑞士鐘表工業聯合會指出，去年台灣進口瑞士鐘表約3.2億美元（約95億元台幣），瑞士商務辦事處表示今年上半年已進口超過50億元，瑞士鐘表公會有鑑於台灣珠寶、腕表市場潛力十足，首度與台北101合作，以「瑞士時光之旅」為主題於1F松智長廊舉辦FH Watch Swiss瑞士製表工藝展覽，7大體驗主題裝置包含瑞士、瑞士製造、歷史、設計、精確、生產製作和複雜功能，從知識面串連商品，同步展出Swatch Group瑞士鐘表品牌Blancpain、CK Watch、Longines、Rado、TISSOT、SWATCH、OMEGA共7個品牌作品。
參展品牌歷年最多
台北101館內有全台最齊全的27家珠寶、腕表品牌，這次有17家參與頂級珠寶腕表大賞，比往年最高12家還多。除1F展區外，4F都會廣場展區則以「時光美術館」為設計主軸變身藝術殿堂，讓Audemars Piguet、BVLGARI、Breguet、CHAUMET、Chopard、HUBLOT、IWC、Panerai、PIAGET、Roger Dubuis共10個品牌頂級珠寶腕表，與瑞士、日本、美國、印尼、以色列5個國家12幅畫作、6件雕塑品相互輝映。
2大展區提供專人導覽，目前已超過500人預約，9月8日至10月7日預約詳洽（02）8101-8927或email至mkt01@tfc101.com.tw；7日「體驗式論壇－遇見瑞士」活動現已報名額滿，都可見受歡迎程度。
為了刺激消費，台北101尊榮/禮讚會員於17個參展品牌專門店單筆指定消費，可抽「瑞士頂級雙人自由行-饕客饗食名家建築走讀之旅」，價值38萬9000元。此外，瑞士國家旅遊局還設計會員限定的8天瑞士頂級之旅，可搭乘瑞士頭等艙火車及冰河列車，入住隈研吾、普立茲克建築獎得主安藤忠雄、Peter Zumthor、Thoma Mayne等4大建築名師聯手打造全球最美溫泉7132夢幻旅館，2人同行每人最低19萬9000元。
15周年慶8大首見獨家活動和優惠
1.展區擴及1F和4F，與瑞士鐘表公會於1F松智長廊合辦FH Watch Swiss瑞士製表工藝展覽。
2.4F展區以「時光美術館」為設計主軸，展出瑞士、日本、美國、印尼、以色列5個國家、12幅畫作、6件雕塑品。
3.台北101尊榮/禮讚會員於17個參展品牌專門店單筆指定消費，可抽「瑞士頂級雙人自由行-饕客饗食名家建築走讀之旅」，價值38萬9000元。
4.與瑞士國家旅遊局合作，專為101會員設計限定8天瑞士頂級之旅，2人同行每人最低19萬9000元。
5.周年慶首周全面加高回饋，聯名卡最高15％，23家合作銀行較去年20家多，都是歷年最高。
6.台北101聯名卡和禮讚卡正式二卡合一，聯名卡就是會員卡。
7.電子抵用券全面上線，落實無紙化。
8.獨家限量來店禮送品牌獨家紀念貼紙。
(中國時報)