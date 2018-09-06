瑞士時光之旅 大開眼界

2018年09月06日 04:10 中國時報 郭家崴 報導

台北101新品首賣，PIAGET Sunlight Journey系列腕表，18K玫瑰金，表殼鑲嵌美鑽，白色珍珠貝母表盤，表帶運用宮廷式雕飾工藝，適合晚宴佩戴，價格店洽。（台北101提供）

台北101全台最大店，LV Twist MM Kawai Blossom包款，布質貼布會隨光線變色，價格店洽。（台北101提供）

台北101獨家MONCLER MAN AURIAC外套，12萬6800元。（台北101提供）

台北101獨家Saint Laurent CASSANDRA酒紅色信差肩背包，7萬7900元。（台北101提供）

台北101獨家MIU MIU秀款蛇皮拼接毛呢手提肩背包，價格店洽。（台北101提供）

台北101 Blancpain Villeret飛行陀飛輪跳時逆跳分鐘腕表，鉑金限量款，全球限量50只，適合收藏家典藏，在1F展出，價格店洽。（台北101提供）

台北101獨家Panerai 42毫米3日動力儲存自動精鋼腕表，收藏入門款適合日常佩戴，在4F展出，19萬6000元。（台北101提供）

台北101全台唯一店，IWC大型飛行員腕表小王子特別版，是工程師和飛行員最愛，在4F展出，43萬元。（台北101提供）

瑞士商務辦事處處長Rolf Frei（左）與瑞士鐘表工業聯合會推廣部部長Helene Fima昨搶先走進台北101 1F瑞士時光之旅A區，觀賞首度來台亮相的FH Watch Swiss瑞士製表工藝展覽7大體驗主題展區。（陳信翰攝）

台北101 OMEGA海馬大師天文台丹寧鐵霸腕表，收藏入門款適合外出旅遊佩戴，在1F展出，15萬9000元。（台北101提供）

台北101歡慶15周年獨家限量來店禮，會員13日至21日單筆消費滿1500元，送MICHAEL KORS品牌獨家紀念貼紙，可貼行李箱。（台北101提供）

台北101購物中心「精彩15．美好101」15周年慶今（6日）起至10月10日開跑，明起接續舉辦「頂級珠寶腕表大賞（Watch & Jewelry Salon）」，這次展區從4F延伸至1F，且首次與瑞士鐘表公會合作辦展；期間有8大首見獨家活動和優惠，單筆消費可抽瑞士頂級雙人自由行，不只可鑑賞精湛製表工藝，還可體驗瑞士時光之旅。

7大體驗主題裝置

根據瑞士鐘表工業聯合會指出，去年台灣進口瑞士鐘表約3.2億美元（約95億元台幣），瑞士商務辦事處表示今年上半年已進口超過50億元，瑞士鐘表公會有鑑於台灣珠寶、腕表市場潛力十足，首度與台北101合作，以「瑞士時光之旅」為主題於1F松智長廊舉辦FH Watch Swiss瑞士製表工藝展覽，7大體驗主題裝置包含瑞士、瑞士製造、歷史、設計、精確、生產製作和複雜功能，從知識面串連商品，同步展出Swatch Group瑞士鐘表品牌Blancpain、CK Watch、Longines、Rado、TISSOT、SWATCH、OMEGA共7個品牌作品。

參展品牌歷年最多

台北101館內有全台最齊全的27家珠寶、腕表品牌，這次有17家參與頂級珠寶腕表大賞，比往年最高12家還多。除1F展區外，4F都會廣場展區則以「時光美術館」為設計主軸變身藝術殿堂，讓Audemars Piguet、BVLGARI、Breguet、CHAUMET、Chopard、HUBLOT、IWC、Panerai、PIAGET、Roger Dubuis共10個品牌頂級珠寶腕表，與瑞士、日本、美國、印尼、以色列5個國家12幅畫作、6件雕塑品相互輝映。

2大展區提供專人導覽，目前已超過500人預約，9月8日至10月7日預約詳洽（02）8101-8927或email至mkt01@tfc101.com.tw；7日「體驗式論壇－遇見瑞士」活動現已報名額滿，都可見受歡迎程度。

為了刺激消費，台北101尊榮/禮讚會員於17個參展品牌專門店單筆指定消費，可抽「瑞士頂級雙人自由行-饕客饗食名家建築走讀之旅」，價值38萬9000元。此外，瑞士國家旅遊局還設計會員限定的8天瑞士頂級之旅，可搭乘瑞士頭等艙火車及冰河列車，入住隈研吾、普立茲克建築獎得主安藤忠雄、Peter Zumthor、Thoma Mayne等4大建築名師聯手打造全球最美溫泉7132夢幻旅館，2人同行每人最低19萬9000元。

15周年慶8大首見獨家活動和優惠

1.展區擴及1F和4F，與瑞士鐘表公會於1F松智長廊合辦FH Watch Swiss瑞士製表工藝展覽。

2.4F展區以「時光美術館」為設計主軸，展出瑞士、日本、美國、印尼、以色列5個國家、12幅畫作、6件雕塑品。

3.台北101尊榮/禮讚會員於17個參展品牌專門店單筆指定消費，可抽「瑞士頂級雙人自由行-饕客饗食名家建築走讀之旅」，價值38萬9000元。

4.與瑞士國家旅遊局合作，專為101會員設計限定8天瑞士頂級之旅，2人同行每人最低19萬9000元。

5.周年慶首周全面加高回饋，聯名卡最高15％，23家合作銀行較去年20家多，都是歷年最高。

6.台北101聯名卡和禮讚卡正式二卡合一，聯名卡就是會員卡。

7.電子抵用券全面上線，落實無紙化。

8.獨家限量來店禮送品牌獨家紀念貼紙。

(中國時報)