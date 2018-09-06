貴婦氣墊 決戰百貨周慶

2018年09月06日 04:11 中國時報 吳娮翎 、 徐亦橋 報導

香奈兒活力光采保溼氣墊粉餅SPF15，2200元。（香奈兒提供）

雅詩蘭黛傳奇白金保養系列再出現強隊友，白金級黑鑽松露雙效豐潤奇蹟霜1萬8500元，白金級寶石光提氣墊粉餅SPF35 PA++++3000元登場。（雅詩蘭黛提供）

肌膚之鑰光采奢華氣墊粉霜SPF25 PA+++，剛推已熱賣，3000元。（肌膚之鑰提供）

迎戰周慶，各大頂級美妝利器開戰了。持續百貨母親節底妝銷售熱，包括香奈兒、雅詩蘭黛、肌膚之鑰等，都打出頂級系列的氣墊粉餅，新品雖市售一般氣墊粉餅的兩倍價，但對貴婦來說，能否提亮、修容、大展好氣色，才是重點，價格根本不是問題。

修容遮瑕成人氣款

百貨今年母親節底妝銷售熱，雅詩蘭黛「粉持久完美持妝粉底」占據各大龍頭百貨銷售第一，而該牌昨（5）日乘勝追擊，發表白金系列「白金級黑鑽松露雙效豐潤奇蹟霜」之外，首款「白金級寶石光提氣墊粉餅玫瑰粉」與「白金級寶石光提氣墊粉餅珍珠白」也吸引目光，訴求承襲白金級寶石光提粉妝系列中擁有的頂級精華，將精華封存於氣墊中，一拍立即為肌膚注入保養，也被外界看好是周慶人氣款，價格也攻頂，1個要價3000元。

香奈兒日前發表首款氣墊、活力光采底妝系列全新「活力光采保溼氣墊粉餅」，主攻輕拍臉龐即可打造絲緞微霧光澤，同時賦予肌膚保溼水潤感受，質地輕盈，可隨需求調整遮瑕度，圓形外盒設計，一手輕鬆掌握，無論何時何地，全天候恣意補妝，價格2200元。

添加頂級保養

肌膚之鑰也推「光采奢華氣墊粉霜」，訴求透明感補妝展現自然氣色，專為亞洲氣候所研發，讓上妝同時，肌膚也能展現如保養後的美肌，價格3000元，但已經賣得火熱。但這波新品比起4200元的海洋拉娜「奇蹟煥采氣墊粉霜」，價格還算是「平實」，但比起一般動輒1000至1400元左右的氣墊粉餅，統統都屬貴婦系列，但仍讓許多頂級客層趨之若鶩，正是因為其添加頂級保養的魅力。

(中國時報)