劉德華 又要賣按摩椅了

OSIM全新4手天王按摩椅由香港天王劉德華代言，即將於9月底上市，原價18萬8800元，優惠價14萬6800元。（OSIM提供）

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中國時報
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Tokuyo PLAY玩美椅TC-730，原價13萬9800元，特價10萬9800元。（Tokuyo提供）

現代人注重生活享受，在自家購買按摩椅的消費者也日漸增多，OSIM看準消費者的喜好，推出猶如真人按摩師，以四手按摩的「OSIM 4手天王」全新按摩椅，讓用戶在家也能體驗高級的按摩享受，OSIM發現今年按摩椅的銷量比去年有高達2位數成長，而且購買沙發型及專業型的比例已達6比4，反映消費者愈來愈願意花錢在高價位的按摩椅上。

全新的「OSIM 4手天王」按摩椅特別聘請了「日本整脊大師佐藤毅」研發設計，利用720度的按摩球，達到猶如真人更貼服的按摩感受，更有業界首創多元按摩程式，可透過智慧手機、平板下載不同的按摩程式及音樂至按摩椅，體積比過往同類型商品更小，共推出了手繪紫玉蘭款及限量的牡丹花款，預計9月底上市，現享優惠價之餘，月付4680元即可入手。

Tokuyo自去年推出至今仍是明星熱銷第1名的「PLAY玩美椅TC-730」，不僅因為加入了創新合谷穴按摩、小腿上掀的功能，另外還有專利的SL長導軌按摩，由4顆按摩球經由SL軌道，能從頭部一直延伸至臀腿達到一體按摩的3D按摩效果，現特價10萬9800元，現省3萬元。

(中國時報)

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