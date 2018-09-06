麗晶封館趴

麗晶之夜全台唯一的BVLGARI Ruby Cravings頂級鑽石與紅寶石項鍊，3800萬元。（麗晶精品提供）

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中國時報
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Harry Winstion睽違2年，今年再參與麗晶之夜，展演錦領Ultimate Adornment頂級珠寶系列鑽石項鍊7400萬元、Winston Cluster鑽石耳環1480萬元，Carpet鑽石手環1500萬元、戒指180萬元。（陳信翰攝）

麗晶精品昨（5日）晚舉辦年度盛會「麗晶之夜」，延續去年的轉型計畫和年輕化走向，以19時至21時封館派對取代過往的晚宴，展演Harry Winstion、BVLGARI、Chaumet、Mikimoto、Franck Muller、Anna Hu 6品牌近10億元頂級珠寶、腕表，並邀年消費超過200萬元近千位VIP，人數較去年600位多，3小時業績上看1億元，可比去年8000多萬元增逾2成。

近年，麗晶精品不只轉型，也力求年輕化，6至8月引進台畜精品肉鋪ROU、米其林星級主廚Chef Paul的高端餐廳ImpromptuROU等7個品牌，跟進生活美學和餐飲美食的消費趨勢；首次邀HERMES台北展壁畫藝術家紀人豪策展，帶領藝術團隊打造「星空-時空璀璨之旅」，讓派對結合藝術、時尚、音樂及食藝；昨起至16日的購物黃金周目標3億元，要較去年2.8億元高，也首度將5％滿額回饋門檻從5萬元降為1萬元，在40至50歲主力客層外再開拓30至40歲客群。

(中國時報)

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