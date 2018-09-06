2018年09月06日 04:10 中國時報 陳育虹

哀傷，快樂，孤獨，迷惘，愧疚……雪泥鴻爪，一切都會消失，他知道。這是他的工作：用創作，用一首首詩還原他如電如露的感知，修復那凌亂的記憶廢墟，一如修復一棟老舊的八角宅院--

幾個月期間

他在空蕩蕩的大房子晃來晃去

想像不出屋子原來的模樣，直到

在閣樓找到一把破椅子

恢復了它的顏色和尺寸，大房子

可能的生活相貌這才露出來

〈相對音域〉

紀伯特的詩總是充滿畫面。這是他的風格：以跳接的敘述，在短短幾行間迅速轉換時空情境，往昔與當下，記憶與現實，一切栩栩渾融眼前；則詩人在創作時要思考的，除了主題（寫甚麼），或者更是方法（怎麼寫）和詩的內涵。

對於詩該怎麼寫，紀伯特說的並不多，最多只告訴我們，他要的不是「那些妄自尊大的所謂新奇／反諷，精簡，加上韻腳假裝是詩」〈掂量一下老虎〉的文字。他以為詩重要的是形式與內容的合一，而他更在意的，是詩的內涵。一如詩人，詩要承擔的，是人生的重量：愛與死，哀與樂，欲望，思念，失去，孤獨，種種掙扎……；那重量，他必須用雙手捧著它，伸直兩臂架著它，或用胸口頂著，用肩膀扛著它，輪流替換姿勢，一如搬動一個過重的盒子，「這樣／他可以繼續下去，永遠不放下盒子」〈美智子死了〉。而面對眼花撩亂的詩壇，他成竹在胸：

沒太多時間抱怨了

經常很難判斷甚麼時候棋賽已經過半

最後一局正開始－－那更憑棋藝

不靠花招的，純粹的一局

〈我和卡帕布蘭卡〉

●

那年在馬德里，有鐘聲從雨中傳來，詩人穿梭巷弄，愈接近教堂鐘聲愈沉愈強，聽著聽著就把他填滿了：

……他於是往回走

不需要去找那座鐘了他想。他想找的

並不是鐘而是迷失在我們

身體裡的天使。音樂是為思想

他想知道他聽到了甚麼，不想更靠近 〈重要的魅惑〉

他愛了，爭辯了，懂了。找到或沒找到鐘聲。都是好的。

生命如此殘缺，而完整。

（全文完，本文摘自《烈火》譯序，寶瓶文化出版）

(中國時報)