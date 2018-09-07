北海道7級強震！山崩埋村 交通癱瘓

2018年09月07日 04:11 中國時報 黃菁菁 ／東京6日電 ／東京6日電

北海道強震，厚真町發生嚴重土石流，掩埋摧毀山坡下的房屋。（法新社）

日本北海道5日甫遭燕子強颱狂掃，昨日凌晨3時08分（台灣時間2時08分）又發生芮氏規模6.7的強震，厚真町還觀測到北海道史上最大的7級震度。強震造成大規模停電、停水、山崩、土石流災害、交通癱瘓等，北海道電視台至6日深夜統計，已有9人死亡、360人受傷、31人失蹤。厚真町的大規模滑坡、附近多數居民可能慘遭活埋。

9死360人受傷 31人失蹤

我駐日代表處指出，台灣旅客無人傷亡。我駐北海道札幌辦事處6日因大樓停電無法使用，該處人員在大樓1樓設置服務台協助台灣旅客，手機接電話接到沒電，大多詢問住宿及班機問題。函館、帶廣等機場照常營業，也有旅客考慮利用這些機場飛到東京轉機返台。

日本氣象廳指出，這起地震震央在北海道膽振地方中東部，震央深37公里，已命名為「平成30年北海道膽振東部地震」。厚真町的災情最為慘重，綠油油的鄉村景色一夕驟變，因大規模的走山、滑坡而露出殘破不堪的褐色山景，山坡旁的民宅被滑落的土石、折斷的樹木掩埋，多數居民仍行蹤不明。

房屋倒塌 道路扭曲變形

震度6強的安平町道路被震得像波浪般隆起、扭曲、變形，道央、道東許多路段都禁止通行。震度5強的札幌市也傳出道路塌陷、房屋倒塌、水管爆裂等災情，札幌清田區的土壤液化使道路陷落成一片泥沼，附近住宅傾斜、倒塌，汽車車輪陷入泥中動彈不得。

札幌居民表示，睡到半夜突然聽到很大「咚」的一聲，被強震搖醒後因大樓電梯停駛，只好走樓梯到1樓避難。室蘭居民表示，到超商買車用充電器，但收銀機只能人工輸入，也沒法掃描商品條碼，使收銀台前大排長龍。

295萬戶停電 餘震不斷

北海道的火力發電廠6日全面停擺，道內全區約295萬戶停電，函館的百萬夜景也黯淡無光。北海道最大的苫東厚真火力發電廠受災嚴重，修復至少需1周，北海道全區完全恢復供電恐費時1周以上。砂川火力發電廠3號機以及水力發電廠6日下午重啟，札幌、旭川等地33萬戶恢復供電，日本政府表示，7日盼能讓100萬戶恢復供電。

交通方面，新千歲機場航站內天花板剝落、地面積水、賣場貨架倒塌、商品散落加上停電而暫停營業，6日國內和國際線航班全面停飛。JR北海道鐵路的電車、札幌的地下鐵及巴士6日全面停駛，道路的紅綠燈因9成以上停擺而發生多起交通事故。

日本首相安倍晉三指示各相關省廳，盡全力救助、疏散災民，重建基礎設施。官房長官菅義偉6日傍晚表示，自衛隊、警察、消防、海上保安廳等已動員2萬1千人、51架直升機赴北海道救災。自衛隊已出動4千9百人，今後還將增加到2萬5千人。 安倍和首相官邸的臉書，也有許多來自台灣網友的留言寫著: 「台灣與你們同在」、「日本加油」等。

北海道6日餘震不斷，氣象廳指出，北海道今後1周仍需留意規模6左右的地震。

(中國時報)