關西機場泡水 新千歲機場關閉2天！4千台灣旅客 滯留大阪、北海道

2018年09月07日 04:11 中國時報 陳祐誠 、 王思慧 ／台北報導 ／台北報導

屋漏偏逢連夜雨！日本剛遭強颱燕子橫掃，大阪關西機場還泡在水中，北海道又發生芮氏規模6.7地震，札幌新千歲機場關閉2天，日本5大機場有2座關閉，打亂旅客出遊計畫。交通部觀光局統計，有24團、742人受困大阪；另有23團、712人在北海道受影響。

長榮華航樂桃 今取消札幌航班

長榮、華航、樂桃、酷航均有經營台灣到札幌的航線，總計每周35班。昨日長榮、華航、酷航皆取消飛往札幌的班機，樂桃航空則恰好沒有航班，未受影響。長榮、華航宣布，今日（7日）往札幌航班再度取消，樂桃航空也取消今日札幌的航班。

觀光局指出，受地震影響延後返台旅行團約23團、旅客712人；取消行程旅行團13團、旅客471人。

不過，台灣到北海道仍有函館、旭川等2條航線，分別由長榮和台灣虎航營運，2座機場並未受到地震影響，航班正常，旅客仍有機會從這2座機場進出。

台灣飛關西機場的航班，每周達到164班，如今傳出關西機場可能封閉一個禮拜，長榮、華航已宣布，11日前往返台灣－大阪航班全數取消。旅行社近日作業大亂，統計延後或改由其他機場返台旅行團約24團、旅客742人；延後出發或取消行程旅行團約35團、旅客870人。

47團延後、或改由其他機場返台

據悉，台人赴日旅遊，自由行與團客比例約7比3，而北海道幅員較廣，景點之間交通不便，團客比例高於5成；若以此推估，滯留大阪的台灣旅客約2500人，北海道受影響的台灣旅客約1500人。

長榮航空表示，今日桃園－函館班機，機型將由A321-200放大為A330-300，協助北海道旅客返台。9月11日前，長榮的桃園－成田、桃園－福岡航線，同樣會放大機型協助受困大阪的旅客；華航也把桃園－高松飛機由波音738改為A330，桃園－名古屋飛機由A330改為波音747。

雄獅旅遊說，昨日取消出發北海道的團體旅客，公司會依規定辦理取消退費手續，今要視航空公司狀況，才能決定是否出團。另這幾天要出發到關西的旅遊團，可能先轉飛到附近的名古屋、高松或岡山機場，大致延後一、兩天出發。

東南亞旅行社指出，在北海道團體正盡速安排返台，關西團體11日前都取消，後續視航空公司狀況再做調整。

(中國時報)