高官匿名爆料 投書《紐時》掀風暴！川普團隊政變 密謀罷黜總統

2018年09月07日 04:11 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

川普團隊鬧窩裡反？！《紐約時報》5日罕見刊登匿名的川普政府高階官員投書，指川普決策魯莽、毫無道德，荼毒國家，官員正「努力」發起「抵抗運動」，從內部阻擾川普傷害國家利益的作為，而他自己也是這場沉默抵抗的一份子。投書人並驚爆，內閣有人希望啟動憲法第25修正案罷黜總統。

川普大怒 痛批無膽叛國

這篇幾乎動搖國本的大爆料當然激怒川普，他在推特怒批此舉「叛國」，痛批對方「無膽」，要求紐時應基於國家安全，把此人交出來。不過，紐時已嚴詞拒絕。英國廣播公司（BBC）形容，這是「貨真價實的政變」。

這篇名為「我是川普政府中抵抗運動的一份子」的投書，披露許多政府內部第一手資訊，與揭發「水門案」的《華盛頓郵報》現任副總編伍德華新書《恐懼：川普入主白宮》，時間點上高度巧合，似有裡應外合之勢，都在透過資深官員對總統的觀察，極力避免川普最妄為、衝動的決策成為令人害怕的現實。

沉默抵抗 防止總統誤國

這篇評論投稿開宗明義寫道，政府中有多位高階官員「努力從內部阻撓」川普的施政和他最糟糕的意向，「我就是其中的一員。」作者強調，他們這群抵抗者並非來自左派，也希望政府能成功，並認為不少政策已令美國變得更安全、更繁榮，「我們的首要職責是對這個國家負責，但總統卻持續荼毒合眾國健康。」

作者指出，許多川普任命的官員，正竭盡所能，在他離開白宮前阻撓他做出更多因誤判導致的衝動行為，以維護民主體制。他點明，問題的根源在於川普「沒有道德感」。他是共和黨人，但未認同保守派長期奉行的自由思想、自由市場和自由人民理念。作者批評川普衝動魯莽，行為反覆無常，宣揚媒體是「人民公敵」，但卻反貿易反民主，川普的領導風格魯莽、對立、小氣、沒效能，開會時經常離題咆哮，資深官員最近還投訴，川普在重大政策上改變一星期前做出的決定。

文章形容川普的施政雙軌並行，他說一套，官員做另一套。

無道德感 時常朝令夕改

作者指，若非白宮內外眾多無名英雄，這種不穩定的情況更令人擔憂。川普的某些幕僚遭媒體妖魔化，但他們私底下已盡全力，讓錯誤決策不出白宮西廂，但並非每次成功。作者希望告訴美國民眾，白宮裡還是有成熟的大人，在盡力做正確的事─即使川普不會這麼做。

最令人震驚的是，該官員透露，「內閣中早有人耳語，要援引憲法第25條修正案，要啟動該法案，需要內閣過半數官員向國會宣告，他們認定總統已無法履行職責，也就是要罷黜總統。作者寫道，但沒有人希望發生憲政危機，「我們將盡己所能，讓政府走在正確的方向上，直到成功或失敗為止。他強調，這是一場「沉默的抵抗運動」，這不是所謂深層政府在工作，「而是穩定政府的工作」。

紐時表態 拒絕曝光身分

紐時刊登這篇爆炸性投書，引發政壇震盪，川普怒發全大寫推文，大罵該官員「叛國」，痛批此人沒膽，要紐時基於國家安全理由，一定要把此人交出來。紐時在文章的前言表態，不會公開作者身分，「我們知道這位人士的身分，一旦遭曝光，將會危及其工作。我們認為，以匿名方式刊登這篇文章，是向讀者傳達重要觀點的唯一方式。

美國有線電視新聞網（CNN）則報導，作者是在幾天前透過中間人，找上紐時論壇版的負責人，而紐時內部只有極少數人知道其身分。

(中國時報)