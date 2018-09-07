誰是白宮深喉嚨 CNN點名彭斯等13人

2018年09月07日 04:11 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

《紐約時報》刊登匿名高階官員投書，指稱美國總統川普的行為損害國家，而川普政府內部有一大票人在對此進行「沉默抵抗」。如今白宮已開始追查匿名投書的「深喉嚨」，美國有線電視新聞網（CNN）則幫川普列出一份13人可能名單，連第一夫人梅蘭妮亞及第一千金伊凡卡夫婦的合體字「Javanka」都上榜。

在CNN推測的13人名單中，川普最親近的人幾無一倖免。例如「備位元首」副總統彭斯。CNN指，彭斯在公開場合上對川普必恭必敬，但他也野心勃勃，有志白宮大位。網路上有人則指出，投書中有「北極星」（lodestar）這個少見的字，而彭斯曾多次在公開場合用，因而將矛頭指向他。不過比起耐著性子等待川普卸任，匿名投書的風險很高，是否值得冒這種險，得三思才行。

而談到梅蘭妮亞，CNN不認為她會這麼做，但梅蘭妮亞已顯示，當她對老公川普或他的政府不滿時，也敢於表現出來，她就曾穿過一件背後寫著「我真的不在乎，你呢？」（I REALLY DON’T CARE, DO U?）的外套。而川普政府的運作經常被形容如真人實境秀，若梅蘭妮亞真是「深喉嚨」，便是實境秀的極致了。

另外，CNN指出，伊凡卡曾說會努力讓老爸聽到自己的聲音，但卻少有證據顯示川普樂意聆聽她或其老公庫許納的意見，夫婦倆會不會因此小小報復一下呢？

在這份推測的名單中，舉凡白宮法律顧問麥根、白宮顧問康威女士、國家情報總監柯茨、白宮幕僚長凱利、司法部長塞申斯及國防部長馬提斯等，也都是位居要津或川普親信的人，例如馬提斯即是川普最寵信的閣員。

CNN提及凱利說，他時常與川普唱反調，丟官似乎是遲早之事。凱利認為，自己的剩餘價值是為國服務，他會不會視匿名投書爆川普的料，是貢獻自己的最後方式呢？另外，最近塞申斯一再遭川普公開羞辱，施壓要他阻止「通俄門」調查，當然也被點名到，理由很簡單，就是他有「犯案動機」。

另外，據《華盛頓郵報》記者伍德華新書引述，馬提斯對川普批評甚力，雖然馬提斯火速否認書中所載，但他本身是功勳彪炳的退役將領，應該比任何人都不怕丟官。而且，馬提斯是凱利及前國務卿提勒森的盟友，後者今年3月突然遭川普撤換。

(中國時報)