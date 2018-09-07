新聞透視－暗勢力反撲 華府陰謀論成真？

2018年09月07日 04:11 中國時報 王嘉源

美國期中選舉即將於11月登場，川普將面臨選民的「期中考」，但他果然是非典型總統，任期才過一年半，就有一大票人在抵抗他的執政，甚至要拉他下台。這原本只是美國極右翼口中的陰謀論，而今卻昭然若揭。

川普政府上台以來，負面新聞不斷，「通俄門」調查如影隨形，機密消息頻頻走漏，紐時與華郵等媒體不時爆料，令川普氣得跳腳，懷疑情報體系洩漏出去，要給他難看。政府官員也如走馬燈般頻繁換人，川普有令不出白宮的感覺！

對於川普的懷疑，極右翼大有同感，所謂「深層國家」（Deep State，又譯為暗勢力、國中之國）之說因而甚囂塵上。他們認為儘管川普當上了總統，但在政府表層下隱藏著一股難以撼動的建制派勢力，這些政治老手為保護其既得利益，自成一國，「局外人」的川普拿它莫可奈何。

這股政府內部勢力，原本頂多消極抵抗，其是否存在很難證實，然而這兩天經過《華盛頓郵報》資深調查記者伍華德新書的揭露，以及《紐約時報》刊登匿名高階官員投書後，這股勢力看來已呼之欲出，甚至積極反撲了。這一切發生在美國這個民主大國，更令人瞠目結舌。

《紐約時報》辯稱，這是美國政府內部有人主動在約束總統的危險本能，或試圖補救他的無能。一個先例就是，在尼克森總統執政末期，當「水門案」醜聞進逼時，他常常酗酒並抱怨自己時運不濟，時任國防部長施勒辛格因此指示軍方，若未經施氏本人或國務卿季辛吉確認，不要執行總統任何發射核彈的命令。

巧的是，這波對川普開第一槍的人，正是當年揭發「水門案」的華郵傳奇記者伍華德。川普會是下一個尼克森？難道特別檢察官穆勒調查「通俄門」案，即將做出對川普大不利的結論，進而是彈劾的先聲嗎？這不免引入猜測。

川普面臨今日的窘境也得怪自己。他普選票輸給對手，靠美國特殊選舉人制度才當選，他本應該扮演「共識建立者」（consensus builder）的角色，而非到處樹敵，折損政府的威望，結果連自己人也看不下去。然而川普終究是民選總統，政府內部非民選的官員卻對他掣肘，選民會怎麼看？這是美國民主政治的一大矛盾！

(中國時報)