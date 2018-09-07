滯留關西機場 陸使館派車救援！台旅客不表明中國人也可搭

2018年09月07日 04:11 中國時報 潘維庭 ／綜合報導 ／綜合報導

日本北海道大地震導致對外交通中斷和大規模停電，引起居民生活品質大幅度下降。居民們未雨綢繆，在超級市場外排隊採買各項生活必須品。（路透）

日本關西機場日前慘遭燕子颱風侵襲，對外聯絡道路被撞壞，將近3000名旅客受困機場，大陸駐大阪總領事館5日派專車接出受困的大陸旅客，包括台灣民眾32人。針對此事件，昨日稍早網傳台灣民眾必須先表態「我是中國人」才能搭專車，但坐上專車的台灣旅客澄清說，自己跟隨一對大陸夫婦上車，過程中什麼事都沒發生，也不用表明自己是中國人。

陸客全撤離 含32台人

大陸官媒新華社昨報導，據大陸駐大阪總領事館消息，截至當地時間6日凌晨，因颱風滯留在關西機場的大陸旅客已全部撤離，協助因颱風滯留的大陸旅客1044人，共分六批安全撤離機場，其中包括香港民眾117人、澳門民眾5人和台灣民眾32人。

由於大陸觀察者網引述大陸網友稱，有人在微信朋友圈裡提到，「台灣同胞詢問能不能一起上車，得到的答案是：覺得自己是中國人就能上車」，但隨後就有台灣旅客否認這樣的說法。

有網友在PTT上貼文指出，「完全沒任何人要我們自稱中國人，而這次能受到陸使館幫助，真的非常感恩，如果當時一起受困在關西朋友們，應該能感同身受」。該網友稱，機場這兩天只有少數幾處有電，通訊時有時無，機場內能溝通對象全都講日文。

網友闢謠 感謝陸幫助

還有網友提到，他跟著人潮排在往神戶港的隊伍中，被台灣旅客告知，大陸使館有派車來載僅限大陸及港澳台同胞，心想速度比跟其他國家的人一起排隊還快，於是改排坐大陸使館巴士，不過他仍等了10個小時才上車，但至少離開關西機場了，且過程中「沒有人要他自稱中國人」。

還有大陸使館工作人員上車調查港澳台多少人，說接到香港辦事處打來關心詢問在場有多少香港人。

(中國時報)