滯留關西機場 陸使館派車救援！心胸狹隘之人 眼中盡是「阿共陰謀」

2018年09月07日 04:11 中國時報 李文輝

今年來台灣的颱風雖少，「掃到風颱尾」卻多，除了南部水患，燕子颱風重創日本關西，十足考驗兩岸「災難政治學」與外交能量。

此次災難來臨，受困民眾立刻尋求協助是人之常情，大陸外館派車接運自家人，也對台灣民眾伸出援手，體現兩岸一家親，本來是好事一樁，然而卻有部分媒體捕風捉影，稱上車前要台灣民眾先表態、或自認是中國人便能上車，如此報導，只會激化兩岸對立。

所謂人溺己溺，大陸外事人員在海外救援台灣陷困民眾，從台籍漁船遇索馬利亞海盜到去年墨西哥震災、台商命案，不乏其例，對於解困民眾來說，硬說是「統戰陰謀」，只能當笑話。

退萬步言，即便「自認是中國人便能上車」的說法屬實，在當時僧多粥少情況，能載走多少人是多少，空位有限、沒測謊機查驗下，有個金髮碧眼老外說他「自認是中國人」應該也能上車吧。

外交是兩岸關係良窳溫度計，此事最值得檢討的是，我駐外人員對於國人求助的心態。

蔡政府上台後，兩岸關係失溫，已連失5友邦，駐外人員更應照顧好旅外國人，並爭取僑胞認同。然而，即使是最重要的美、日關係，先是蔡總統過境美國發生85度C事件；如今又出現駐外人員拒國人於門外，對岸伸出援手還被消遣情事。顯示外交螺絲早已鬆脫。

特別是事發後，除了證實駐外值班人員接聽電話態度不佳，且正當大陸外事人員幫助國人脫困時，我駐大阪辦事處從4日就因颱風休館，直到6日才重新開放，尸位素餐莫此為甚。外交部的回應，卻是輕輕放下的說：「第一線的駐外人員應該更有同理心，已要求辦事處嚴肅檢討。」

此外，在國人旅外時的緊急求助管道也應檢討。像是駐泰代表處，除了行動電話、泰國境內直撥電話、電子郵件，比起大阪辦事處等其他駐外館處，還多了國人最廣泛使用的Line帳號：「Taiwan119 」提供各項急難救助服務，可用語音、圖文與影像等多種方式聯繫，值得全面推廣。

(中國時報)