國人有難 謝長廷還在檢討吳敦義

2018年09月07日 04:11 中國時報 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

燕子颱風、地震接連襲擊日本關西地區與北海道，導致聯外交通大亂，上百名國人受困日本。駐日代表謝長廷前天卻在臉書上發文「檢討」吳敦義，昨天被網友罵翻，直到晚上才發文道歉。

燕子颱風影響關西地區，大阪機場關閉，各國遊客受困，中國駐大阪總領事館派專車接出受困的中港澳台旅客，反觀國人致電駐日辦事處詢問大阪哪裡可提供住宿，對方卻冷回：「你要住哪裡是你們的選擇，我要怎麼幫你找住宿？」網友批評駐處人員態度差，外交部坦承同仁接聽電話態度不佳，已要求駐處檢討。

謝長廷昨天先在臉書指出，北海道發生地震，影響新千歲機場關閉，無台灣人員傷亡之通報，觀光局已囑請各旅行社應注意旅客安全維護，妥善照料滯留旅客，儘速安排返台航班並注意安全。事不關己的發文，再次引發網友怒火，要謝長廷下台謝罪。

昨晚8時許謝長廷再次發文，並強調駐大阪和北海道兩辦事處忙的暈頭轉向，尤其北海道對外交通中斷，加上大停電，有600～700位台灣旅客仍然滯留，身上沒錢、沒水，手機沒電，各種狀況都有，外交部派駐北海道人員僅兩名，據報窮於應付。

至於中國大阪領事館派出巴士接人，謝長廷則反駁說，無暇仔細說明許多查明的細節，如此承受大家憤怒的出口，也沒有關係，但請大家冷靜想想，如果9月5日私人巴士或汽車可以到機場接人，機場一定大亂，寸步難行，反而不能有效率地疏散。

謝長廷說，日本做法是只准出不准進，所有人都是坐機場巴士或高速船離開機場到泉佐野站（電車有通）或神戶港。依關西機場的書面報告，9月5日早上高速船6點、巴士9點開始載，至晚上11點通通載完，共載7千8百人。這個人數幾乎超過滯留人數，應該包括中國旅客9百人，可見大家都是搭乘機場安排的交通工具離開機場。

(中國時報)