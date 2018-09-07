自民黨黨魁選戰休兵3天

日本北海道函館自豪的「百萬夜景」，地震前燈火通明。（翻攝自twitter）

友善列印
中國時報
／東京6日電
在地震影響下，「百萬夜景」因停電瞬間消失。 （翻攝自twitter）

燕子強颱、北海道強震接連重創日本，對安倍政府而言，無異是屋漏偏逢連夜雨，各省廳光忙救災就疲於奔命，救災工作也成了評估安倍政府執政能力的重要指標。

日本執政黨自民黨7日公告總裁（黨魁）選舉，20日將舉行投開票，日本首相安倍晉三、前幹事長、防衛大臣石破茂已宣布出馬競選，此次選舉關乎安倍是否能如願連任，成為在位任期最長的日本首相。

這場受矚目的選戰卻因連接的天災而不得不低調舉行，自民黨黨部6日宣布，7日起的3天暫停選戰活動，以救災對最優先考量。候選人的政見演說、記者會也將延期至10日舉行，救災、減災、防災對策勢必成為這次選戰的焦點。

近來襲擊日本的豪雨、颱風、地震等天災的受災程度都超乎預想。安倍在西日本豪雨發生前，曾忙於選舉活動未即時坐鎮指揮救災而飽受批評。燕子強颱襲日，安倍取消訪問福岡、熊本縣的既定行程，在首相官邸成立緊急小組協助關西國際機場重啟，北海道強震也率先指揮救災，並強調以人命救助為第一考量，這些對選戰或許有加分的效果。

但接連的天災使日本經濟元氣大傷，觀光、製造業受重創，日本政府光用在西日本豪雨災後的重建工作就追加616億日圓（約台幣172億5000萬元）預備金，接下來關西、北海道的重建也需鉅額經費。好不容易稍見起色的景氣復甦，在救災的沉重財政負擔下，將如何維持持續的經濟成長，也成為下屆日本首相將面對的難題。

安倍這次選舉的政見強調景氣復甦、對美外交穩定等任內的實績。他若勝選並3度連任首相，將以重建經濟、修憲為主要目標。安倍已贏得黨內主要派閥的支持，若能在地方黨員票上也爭取過半的支持，則可望連任首相。

(中國時報)

水門案深喉嚨 33年後才曝光 北海道防雪不防震 復建更艱難

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。