自民黨黨魁選戰休兵3天

2018年09月07日 04:11 中國時報 黃菁菁 ／東京6日電 ／東京6日電

在地震影響下，「百萬夜景」因停電瞬間消失。 （翻攝自twitter）

燕子強颱、北海道強震接連重創日本，對安倍政府而言，無異是屋漏偏逢連夜雨，各省廳光忙救災就疲於奔命，救災工作也成了評估安倍政府執政能力的重要指標。

日本執政黨自民黨7日公告總裁（黨魁）選舉，20日將舉行投開票，日本首相安倍晉三、前幹事長、防衛大臣石破茂已宣布出馬競選，此次選舉關乎安倍是否能如願連任，成為在位任期最長的日本首相。

這場受矚目的選戰卻因連接的天災而不得不低調舉行，自民黨黨部6日宣布，7日起的3天暫停選戰活動，以救災對最優先考量。候選人的政見演說、記者會也將延期至10日舉行，救災、減災、防災對策勢必成為這次選戰的焦點。

近來襲擊日本的豪雨、颱風、地震等天災的受災程度都超乎預想。安倍在西日本豪雨發生前，曾忙於選舉活動未即時坐鎮指揮救災而飽受批評。燕子強颱襲日，安倍取消訪問福岡、熊本縣的既定行程，在首相官邸成立緊急小組協助關西國際機場重啟，北海道強震也率先指揮救災，並強調以人命救助為第一考量，這些對選戰或許有加分的效果。

但接連的天災使日本經濟元氣大傷，觀光、製造業受重創，日本政府光用在西日本豪雨災後的重建工作就追加616億日圓（約台幣172億5000萬元）預備金，接下來關西、北海道的重建也需鉅額經費。好不容易稍見起色的景氣復甦，在救災的沉重財政負擔下，將如何維持持續的經濟成長，也成為下屆日本首相將面對的難題。

安倍這次選舉的政見強調景氣復甦、對美外交穩定等任內的實績。他若勝選並3度連任首相，將以重建經濟、修憲為主要目標。安倍已贏得黨內主要派閥的支持，若能在地方黨員票上也爭取過半的支持，則可望連任首相。

(中國時報)