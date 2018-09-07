北海道防雪不防震 復建更艱難

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中國時報
／台北報導

日本北海道昨日發生七級強震，新千歲機場關閉，鐵路也停擺，餘震不斷。當地遊客在睡夢中被嚇醒，覺得搖晃很大；導遊、領隊想辦法購買糧食給旅客，也正尋找安全的方式離開北海道。旅遊作家認為，北海道剛被颱風肆虐，又遭地震震碎道路，短期內恐很難修復。

旅遊達人「工頭堅」剛好在札幌旅遊，他表示主震後一直有餘震，不敢繼續住飯店。附近超商也排滿了人，飯糰、三明治都沒了，所有陸空交通都停擺，希望北海道和關西的朋友都平安。

日本旅遊作家Choyce說，北海道建築防雪不防震，震央剛好在火力發電廠，因為日本廢核，核電廠也不能用，導致停電影響民生；鐵道嚴重受損，紅綠燈都停擺，除非開車否則到不了函館機場，因此對自由行旅客來講很麻煩。

她認為，北海道面積太大，鐵路維修和九州、關西相比要花兩三倍時間，這幾天因颱風一直下雨，又發生地震雪上加霜，破碎地形沒辦法再承受更大的地震。接下來會開始下雪，搶修更困難，明年初前北海道的觀光恐怕無法好轉。

旅遊品質保障協會東北亞線負責人林怡君轉述當地導遊說法，指出札幌、函館部分地區已經陸續復電，阿寒湖附近的幾家飯店也有自動發電機，台灣團體旅客安置無虞。

他說，這次地震發生在深夜，旅客大多在飯店休息，因此儘管行程受延誤，但至少不必擔心在路上遇到危險，或是面臨無法移動，只能留在遊覽車上的窘境。

帶團到北海道旅遊的領隊吳良生則拍影片表示，路上經過的便利店除了觀光客外，日本民眾也都在排隊，準備採購緊物品，架上的飯糰、生鮮食品已全數清光。

(中國時報)

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