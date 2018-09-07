柯直言民進黨應勇敢處理扁問題

2018年09月07日 04:11 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

前總統陳水扁日前變相接受日本產經新聞專訪，主張台灣應以獨立公投對抗大陸，讓外界質疑違反台中監獄保外就醫原則。曾任阿扁醫療小組召集人的台北市長柯文哲6日直言，保外就醫身分不應該講這種話，蔡英文總統一定也很頭痛，「但連中共都敢處理毛澤東了，民進黨應勇敢處理阿扁問題。」

變相接受專訪 違反中監原則

陳水扁日前以「懇親會」形式變相接受日媒訪問，一舉躍上產經新聞頭版，他在報導中主張，台灣面對大陸強力打壓，應舉行公投獨立。不過由於阿扁仍在保外就醫，此舉讓外界質疑，他已違反中監「不上台」、「不演講」、「不談及政治」、「不接受媒體採訪」等四不原則。

柯文哲原是阿扁民間醫療小組召集人，但因去年他在電視節目脫口稱「阿扁的病一開始是裝的，後來才變真的病」，儘管事後柯為「口誤」致歉，仍引發醫療小組強烈不滿，將他召集人一職撤除，柯也因無故洩漏病人病情，遭北市衛生局依《醫師法》開罰2萬元。

儘管已不是醫療小組成員，外界仍好奇柯對扁受訪看法，國民黨台北市議員王欣儀昨在議會詢及，阿扁不斷遊走司法邊緣，在保外就醫期間，這樣發言妥當嗎？柯文哲表示，這的確是個問題，蔡總統要處理、要面對，這樣擺著不是辦法；王欣儀追問「處理」指的是，特赦阿扁或送回監獄？柯文哲說，「對啦！」

特赦或回監 擺著不是辦法

被問及若換成他當總統，會怎麼處理？柯文哲說，這不能講，「我不要講」，那是蔡總統要面對的問題，接著他舉中共《關於建國以來黨的若干歷史問題的決議》強調，連中共都敢處理毛澤東，民進黨還是要勇敢處理阿扁問題。

至於是否認同阿扁拋出台獨公投說？柯文哲直言，以阿扁現在保外就醫的身分，不應該這樣，蔡總統一定和他一樣頭痛，他認為民進黨還是要去溝通、面對問題。

(中國時報)