「為何要道歉」 柯氣到爆粗口

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中國時報
／台北報導

北農總經理吳音寧出示市場改建會議紀錄，打臉北市府說「從未出席」，台北市長柯文哲6日在議會備詢，被問到是否對批評吳「懂什麼」及都沒來開會道歉，柯重申，有問題就進市府討論，「我為什麼要道歉」，最後竟氣到脫口說出「我操」，議員要求柯對爆粗口道歉，柯道歉後解釋是口頭禪，自認倒楣。

柯市府近來和北農因第一果菜市場改建案槓上，柯文哲日前備詢時，直指吳音寧對市場改建懂什麼，還不來開會，但市府事後承認吳音寧有來開會，前北農董事、北市工務局副局長張郁慧昨指出，吳音寧有參與會議，討論至少3次。

北市議員洪健益昨質詢時，詢問柯文哲對吳音寧批評是部屬給的錯誤訊息，還是討厭吳音寧，要不要對吳道歉？

柯文哲說，既然來參加那麼多次會議，若有問題就來市府討論，不該發臉書，讓他最火大的是還透過議員質詢，提出擋人財路的質疑、指控他貪汙，他實在是要氣死了，10日將開雙首長會議，找吳音寧討論，看吳講的有沒有道理。

北農董事長、北市副市長陳景峻回應，吳音寧僅報告改建期程，不是規畫內容，或許大家解讀不同。

洪健益則一再要求柯文哲對吳音寧道歉，柯重申有事情就進市府處理，又不是不會處理，「我為什麼要道歉」，如果連議長都說要來議會備詢，市府也和農委會協調、溝通好吳要到議會，話說到此，柯脫口說出「我操」，吳不來備詢，害他在這邊被罵。

隨後柯文哲對爆粗口道歉，坦承是口頭禪，直說如果講髒話就是不對，不過他又再說一句「真倒楣」。

吳音寧說，若收到開會通知將出席，但她強調，北農版本早在今年3月就送給市場處，不斷與新工處委託的建築師討論，沒想到市府仍逕自送去年11月定案版本。

(中國時報)

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