吳音寧攻勢頻頻 綠營拱當不分區

2018年09月07日 04:11 中國時報 張潼 、 張孝義 ／台北報導 ／台北報導

北農總經理吳音寧近來與北市府在市場改建議題上頻頻過招，甚至一反過去「罵不還口」的低調姿態，透過臉書、新聞稿，甚至親上媒體反擊。綠營內部傳出，吳之所以攻勢凌厲，是因黨內新潮流系有意拱她2020進入不分區立委名單。對此，吳音寧回應，沒有接到徵詢。

而且，以往面對議員質詢或柯市府都處於下風的吳音寧，這次似乎做足準備，不但出面為自己的「北農版」改建方案辯護，還與綠營議員聯手公開歷次出席會議的記錄，「打臉」市府對她沒開會的指控，甚至迫使產發局長為此道歉，表現與以往大不相同。據了解，吳會有這麼大的轉變，原因就是她有可能躋身2020民進黨不分區立委名單。

綠營人士透露，此次市場改建議題最初就是由新系議員簡舒培在總質詢時拋出，吳音寧與新系議員聯手發動攻勢槓上柯市府，目標其實要挺吳進入下屆民進黨的不分區立委名單；但黨內人士質疑，吳音寧不屬新潮流，新系為何要力拱她？現傳出這樣的消息，恐怕另有目的。只是，吳與蔡英文總統有私交，屆時會不會真的被欽點，也很難說。

吳音寧昨接到記者求證時，連說2次「沒有、沒有」，強調自己沒有接到徵詢；至於未來有沒有相關計畫，她也說，現在作為北農總經理，就是把工作做好，沒有其他思考。

另外，作家吳祥輝6日下午再就大陸器官買賣疑雲，到北檢告發柯文哲違反殘害人群治罪條例罪，吳祥輝表示，柯文哲培訓器官移植醫師就是指導活摘器官，教醫師們葉克膜，是犯7年以上刑的罪。該條例是「防止及懲治殘害人群罪」於1953年5月22日通過立法，目前尚無依此條例完成的判決。

(中國時報)