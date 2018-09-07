太誇張 下雨10分鐘 永康淹到膝蓋

台南市6日上午下了一場雨，不過短短10分鐘6毫米的雨量，永康區中華路154巷69弄約20戶住家竟水淹及膝，住戶無奈涉水出門。（曹婷婷攝）

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中國時報
／台南報導

超離譜！躲過823水災的台南市永康區中華路154巷69弄，6日上午11時一場10分鐘的大雨中，瞬間水淹及膝，20戶民宅、2棟大樓地下室淹水，並造成數10輛車泡水。市府初判為3、40年前建商私設箱涵塌陷肇禍，另可能與上周218巷民宅破洞塌陷3米深、阻礙排水有關。

「我住這邊30幾年，88風災沒淹過、823豪雨也沒淹水，怎麼才一場雨，我家就毀了？」昨天上午台南降下一場不到10分鐘的雨，中華路154巷69弄路面秒變小河，住戶目睹水位高漲，嚇得跑出家門，也有民眾出門買菜，回家驚見家中淹到小腿、2輛汽車泡湯，當場痛哭。

台南市議員林燕祝、成功里長金冠宏趕至看傻眼。金冠宏說，4日就發現中華路與中華一路後方大排系統阻塞，已淹超過30公分，他立即向市府水利局反映，還來不及處理，一場雨就應驗他的擔心。

林燕祝痛斥，上月底鄰近218巷才發生一戶民宅路基破洞，緊急灌漿，當時相關單位也推測底下箱涵可能破洞，但真正原因沒揪出來，如今竟因箱涵破洞、大排內水排不出去釀水災，「頭痛醫頭、腳痛醫腳，市府簡直拿人民生命財產開玩笑！」

由於代理市長李孟諺出訪土耳其爭取主辦2020世界歷史都市聯盟大會，她痛批，「難道市長出國，市府就癱瘓？」市府表示，李孟諺一下飛機得知淹水，立即指示水利局調度抽水並消毒。

水利局指出，這次淹水肇因3、40年前有建商私自把土溝改成箱涵，且因年久失修塌陷，阻礙水流造成積水，非屬市府施作公共工程，將盡速釐清箱涵崩塌情況及相關責任。

(中國時報)

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