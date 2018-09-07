長裙飄飄＋墨鏡 邱議瑩勘災被酸爆

2018年09月07日 04:11 中國時報 林雅惠 ／高雄報導 ／高雄報導

823水災過後，民進黨立委邱議瑩以一身飄逸長裙洋裝加上時尚墨鏡現身高雄市燕巢區，關心自身選區的受災房屋，但看到守候媒體，竟拉長臉問：「怎麼知道我今天要來？不要這麼關心我啊！」消息曝光後，邱議瑩臉書瞬間被灌爆，網友諷刺說：「下次要不要改穿婚紗禮服勘災啊！?」

823豪雨造成南部淹大水，國民黨高雄市長參選人韓國瑜出席一場幫忙弱勢團體的活動，邱議瑩在臉書痛批韓國瑜在淹水期間唱歌跳舞；未料，邱議瑩被揭露，批評完韓國瑜後，竟在高雄災情慘重之際，出國前往波蘭，邱的臉書被上千網友罵爆，她卻回應是去「外交救災」，再遭名嘴與網友酸說：「我們跟波蘭有邦交嗎？」

邱議瑩的選區燕巢區因823水災，6戶民宅地基被沖垮，不只網友怒批她在此時跑去波蘭，連燕巢區鄉親也痛罵：「邱委員已經回國了，還是沒看到人，從第一天淹到現在，連邱議瑩的助理也沒看到過！」

水災過後，邱議瑩現身燕巢關心危屋，但她身著飄逸長裙洋裝、戴上時尚太陽眼鏡出現，再遭大批網友瘋狂抨擊。

網友紛紛湧進邱議瑩臉書留言：「假的好登真」、「別拿外交當藉口了…會笑死人」、「聽說您穿飄飄裙去勘災呀？是波蘭買回來的嗎？」、「我氣到快中風了」、「作秀！下次改穿婚紗禮服勘災吧！？」、「拜託～水災耶！何時要下台呀」、「小編又快突破1萬了喔…要加油刪留言喔，要不然邱大委員會森77喔…手癢又留了5則…再麻煩刪一下！」

記者昨天致電邱議瑩，請她回應為何選擇穿長裙洋裝勘災，及網友言論，助理代接電話表示，「邱委員在開會，不知開到何時」，截稿前再次致電，但無人接聽，隨後轉入語音信箱，未能取得回應。

(中國時報)