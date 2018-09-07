地上權爭議 監委籲國產署協調

2018年09月07日 04:11 中國時報 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

國有財產署與華固建設簽訂地上權契約，興建「華固新天地」房屋銷售，引發消費爭議。監委林雅鋒指出，政府應重視國內房產類型的新興趨勢，對於華固住戶的消費爭議，國產署基於地上權業務主管機關，應協調法務部、內政部協助處理。

林雅鋒表示，本案是以設定地上權方式，地上權存續期間為70年。國產署與得標的華固建設在2013年5月23日簽訂契約，華固建設在設定地上權標的土地興建「華固新天地」，對外銷售，並不得將建物所有權轉讓予第三人，因此承購人只有房屋「使用權」，沒有地上權及房屋所有權。

公告地價大漲 地租暴增

依契約規定，華固建設要繳地租給國產署，華固再把地租轉嫁給承購戶。2016年公告地價大幅調漲，使去年交屋時地租隨之調漲，引發消費爭議，雙方曾到台北市政府調解未果。

林雅鋒指出，法務部及部分學者認為，使用權的法律性質是債權而非物權，因此地政機關無法登記，金融機關也難以辦理貸款，直到法務部2014年召開會議討論後，認為以地上權區分所有建物使用權可移轉、具可讓與性，應可作為「權利質權」標的，才得以辦理貸款，但比一般房貸貸款成數低、利率高。

財政部2010年訂定作業要點，規定地上權人不得將地上權或地上物的一部或全部讓與他人，2013年修正後地上權才能部分分割。但「華固新天地」適用修正前規定，因此承購人僅取得房屋使用權。林雅鋒說，土地來源畢竟是國產署，應協調法務部、內政部及金管會等協助處理。

使用權法制面 須再檢視

林雅鋒說，2015年起所得稅法及實務上已將使用權房屋的交易課稅、貸款利息、房屋稅繳納，比照所有權房屋處理，且在地上權70年存續期間，承購戶與建設公司的關係不是一般租賃契約可以類比，法務部與內政部對於使用權的法律性質、能否登記等問題，應重新思考。

林雅鋒也提及，地租是依公告地價的3.5％，一般住宅地價稅則是公告地價千分之2計算，兩者間相差17.5倍。對於地租計算是否與公告地價脫鉤，使用權承購人如果符合自住條件，能否比照一般住宅改繳地價稅，財政部應通盤考量，以符合租稅公平及居住正義。

(中國時報)