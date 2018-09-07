法令不溯及既往 舊案求助無門

2018年09月07日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

監委要求地上權案不論地租、房貸都應合理化，如地租以一般住宅地價稅計算，但業界人士直言，地上權法令不斷修正，改善不能分割、地租暴增等爭議，但在法令不溯及既往下，出現許多早年買進民眾，淪為地上權孤兒，持續陷入年年面對租金暴增的泥淖。

「在法令不溯及既往下，修法前的地上權地租漲得十分可怕，可從早年每年3至5萬元暴增至目前的20至35萬元！」業界人士說，這些地上權孤兒面對相當大的地租壓力，且還無法轉手，真是求助無門。

國產署官員表示，其實當初擬訂《國有非公用土地設定地上權作業要點》並未料到公告地價會大幅攀升，後來透過修法，將原本地租依公告地價3.5％計，年年隨公告浮動，修正為2％固定，只有1.5％浮動；另原本使用權不能分割，導致買進民眾難貸款，經修正後，也有所改善。

對於監委要求地租計算應修正消息傳出，原本被視為票房毒藥的地上權住宅案，可是大利多。因為房價約僅為一般建案6成。比一般在外租屋穩定，若地租過高、貸款成數較低可獲得解決，可明顯降低購屋人經濟負擔，提高購買地上權住宅的意願。

華固高階主管表示，並不清楚監委說法，當切為了地租問題，確實遭遇很大難題，因國產署雖修法，但新制不溯既往，住戶反彈也很大，好不容易經仲裁爭取適用。

住商不動產企研室經理徐佳馨指出，那些不適用新制地權上案，不但地租爭議無法解決，不動產價值持續折舊，也難轉貸，屋主要脫身並不容易，反觀新推出的「華固新天地」在地租問地上，透過仲裁，適用新計算方式才讓相關問題迎刃而解。

(中國時報)