三大問題 民間恐卻步

2018年09月07日 04:11 中國時報 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

雖然政府能源轉型白皮書將民眾出資參與的公民電廠列為推動項目，但民間團體與業者都認為政府仍缺乏具體行動方案引領，使得公民電廠推動上，往往面臨社會共識不夠、籌資不易、申設法令繁雜冗長三大問題。

這次也申請經濟部偏遠綠能設置補助的台灣再生能源推動聯盟理事長高如萍直言，公民電廠推動首遇最大障礙就是「社會共識還不夠」。因為平常人不會在意電從哪來，況且還要拿錢自己買太陽光電板等，誘因不夠。

其次就是資金。高如萍說，公民電廠都很小，要提供擔保去銀行籌到資金不容易。陽光伏特家創辦人陳惠萍也認為這是個困難，像伏特家未來希望推動合作社、社區管委會來成立公民電廠，但這些單位都不是公司型態，到銀行融資貸款不容易。

第三，目前申設程序冗長複雜，高如萍指，像評估屋頂裝設太陽能面板，向經濟部能源局、縣市政府申請併聯程序等，往往要3到6個月，沒有友善配套措施協助。

大家都希望政府可以在行動法令上配合，陳惠萍表示，政府目前公民電廠都是綱領，缺乏具體行動方案提出。他們在原鄉部落推動公民電廠，會發覺很多住家沒有適合屋頂，最大的屋頂反而是附近的公部門上面，像這部分就應該政府帶頭協助，釋出屋頂讓社區民眾參與。

高如萍提出，像再生能源成熟國家德國，民眾是可以用籌設太陽光電理由向銀行借款，建議金管會要協調銀行放寬相關擔保規定，同時政府的信保基金也可進入，讓銀行願意承做。

(中國時報)